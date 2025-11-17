“Ellos quieren hablar”: Trump ahora dice que “es posible” que converse con Maduro

En unas breves declaraciones pronunciadas la noche del 16 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asomó la posibilidad de conversar con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, en el marco de más de tres meses de tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Estas declaraciones se produjeron el mismo día en que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos designaría al “Cartel de los Soles” (grupo que, según Estados Unidos, lidera Maduro) como una organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre. La designación permite acciones más agresivas contra el grupo y sus asociados, aunque Trump no confirmó si esto implicaba una acción militar inminente dentro de Venezuela.

Trump indicó que aunque esta designación permitiría atacar activos de Maduro en el país, Estados Unidos no ha dicho que vaya a hacer eso.

“Podríamos conversar con Maduro y veremos qué pasa. Resulta que ellos quieren hablar”, indicó Trump, al ser entrevistado por periodistas en Palm Beach. Más adelante, ante la insistencia de una de las comunicadoras, el gobernante republicano agregó. “Venezuela quiere hablar, ¿qué significa, dime? (…) Yo sí, hablo con cualquiera, hablo contigo, ¿verdad?.

Días antes, el gobierno estadounidense activó nuevas fases de la operación militar Southern Spear (Lanza del Sur), cuyo objetivo según afirman es combatir y expulsar a los narcotraficantes y “narcoterroristas” del hemisferio occidental, especialmente en el Caribe y el Pacífico.

El notable despliegue militar en la región incluye la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque.

¿Cambio de discurso o estrategia?

El pasado 15 de noviembre, Trump aseguró haber tomado una decisión sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares, pero no quiso ahondar al respecto.

“Ya me decidí. No puedo decirles qué será”, respondió a una periodista que le preguntó sobre varias reuniones que ha sostenido con el Pentágono en torno a las acciones militares desplegadas en el Caribe.

Horas antes de esas declaraciones, el medio Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir una serie de opciones para avanzar con la estrategia militar acerca de Venezuela.

Un funcionario bajo anonimato afirmó que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando órdenes.

“Trump es muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación”, dijo el funcionario anónimo.

