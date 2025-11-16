Portaviones estadounidense ya está en el Caribe

El portaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más moderno del mundo, ingresó oficialmente este fin de semana en el mar Caribe, según confirmó el Comando Sur de Estados Unidos.

“Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, afirmó el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur.

El arribo del portaviones ocurre días después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara reforzar la estrategia militar impulsada por el presidente Donald Trump.

La operación está enmarcada bajo la misión “Lanza del Sur”, cuyo objetivo es desmantelar organizaciones criminales transnacionales y enfrentar el narcotráfico, de acuerdo a un comunicado estadounidense.

La llegada del USS Gerald R. Ford, complementando la presencia de destructores y otras embarcaciones en el Caribe: el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y la unidad expedicionaria de infantería de marina. Todas integran la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, creada para derrotar y desmantelar las redes criminales.

En su comunicado, el Comando Sur calificó el movimiento como un paso crucial para consolidar la presencia militar en el hemisferio y proteger los intereses territoriales del gobierno estadounidense.

Nicolás Maduro ha denunciado que el despliegue es una amenaza directa a su gobierno y que la verdadera intención es alcanzar un cambio de régimen en Venezuela.

Desde que comenzó la ofensiva estadounidense en el Caribe y el Pacifico, la armada estadounidense ha hundido alrededor de 20 embarcaciones y matado más de 80 personas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.