El Mañanero del 17 de noviembre: Trump ya se decidió con Venezuela, pero no suelta prenda   

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo haber tomado una decisión sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares, pero no quiso ahondar al respecto.

“Ya me decidí. No puedo decirles qué será”, dijo el mandatario republicano.

De acuerdo al Washington Post, Trump se reunió con el secretario de Guerra, Pete Hegseth y otras autoridades del Pentágono para discutir una estrategia militar acerca de Venezuela.

Recién salido del horno: otras noticias del día



Lo que rompe en redes

La selección española de fútbol goleó 4-0 a su similar de Georgia en la eliminatoria y quedó a un paso de clasificarse al Mundial de la FIFA 2026, partido que se llevó a cabo en el Boris Paichadze National Stadium de Tiflis.

A España le queda un partido más frente a Turquía a llevarse a cabo el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla, por lo que esperan concretar boleto a la justa del próximo año.

🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗧𝗜𝗙𝗟𝗜𝗦!!



Goleada de España en Georgia para acercarnos muy mucho al Mundial.



🇬🇪 🆚 🇪🇸 | 0-4 | 90+4’#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/VZnpgV19su — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2025

Azuquita pa’l café

Daddy Yankee y Bizarrap deleitaron a los asistentes al estadio “Santiago Bernabéu” de Madrid, que disfrutaron de un espectáculo digno de un Super Bowl en el descanso del juego entre los Miami Dolphins y los Whasington Commanders de la NFL. El artista puertorriqueño y el dj argentino no dejaron indiferente a nadie con su actuación.

🎶‼️ Vuelven los conciertos al Bernabéu: el show de Daddy Yankee y Bizarrap que puso patas arriba el feudo blanco en el descanso de la NFL



📹 @javiermansan y @paumilla10 #NFLMadrid2025 pic.twitter.com/khviFi0qz6 — MARCA (@marca) November 16, 2025

La ñapa (recomendamos…)

Este jueves 20 de noviembre se estrena en Venezuela la película Wicked: Por siempre, secuela de Wicked de 2024. La cinta continúa la historia de Elphaba y Glinda, y se enfoca en el capítulo final del musical de Broadway. Está dirigida por Jon M. Chu, y protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande.