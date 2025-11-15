Trump sobre Venezuela: “Ya me decidí, pero no puedo decirles que será”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo haber tomado una decisión sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares, pero no quiso ahondar al respecto.

“Ya me decidí. No puedo decirles qué será”, respondió a una periodista que le preguntó sobre varias reuniones que ha sostenido con el Pentágono en torno a las acciones militares desplegadas en el Caribe.

Las breves palabras del presidente a una periodista, tuvieron lugar en su caminata rumbo al avión presidencial.

“Hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas”, dijo.

Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el medio Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir una serie de opciones para avanzar con la estrategia militar acerca de Venezuela.

Un funcionario bajo anonimato afirmó que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando órdenes.

“Trump es muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación”, dijo el funcionario anónimo.

Desde que comenzó la operación en el Caribe en agosto, el Comando Sur de los Estados Unidos ha hundido a más de 20 embarcaciones y matado alrededor de 80 personas involucradas en presunto tráfico de drogas.

La Administración republicana ha enmarcado su despliegue militar cerca de Venezuela bajo el nombre de “Lanza del Sur”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.