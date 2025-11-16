Macron y Petro celebraron la liberación de un francés detenido en Venezuela 

Este domingo 16 de noviembre, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró en su cuenta de X que el francés con raíces chilenas Camilo Castro fue liberado de la prisión en la que se encontraba en Venezuela.

“El país avanza a veces sin hacer ruido, pero siempre con determinación y sangre fría”, escribió el mandatario en la red social sobre su compatriota que estaba encarcelado desde finales de junio de este año.

El franco-chileno desapareció el 26 de junio cuando viajó del lugar donde vivía en Colombia a la frontera venezolana con la intención de tramitar su visado, en el paso fronterizo de Paraguachón.

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que tras la liberación del ciudadano galo aún quedan 43 presos políticos extranjeros en Venezuela.

De acuerdo al vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, en el país quedan detenidos: un francés detenido, 10 colombianos, cuatro españoles, tres holandeses, tres hondureños, dos ucranianos, dos alemanes, dos argentinos, dos ecuatorianos y dos peruanos.

Además, de un ciudadano checo, un cubano, un guyanés, un húngaro, un iraní, un iraní-irlandés, un italiano, un libanés, un pakistaní, un panameño, un polaco-ucraniano y un rumano.

Aunado a esto hay 41 presos políticos venezolanos que poseen otra nacionalidad, quince de ellos con la española y once con la colombiana.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró que no ha habido contrapartida alguna por la liberación de Castro y rechazó las alegaciones por parte del regimen madurista que le acusaban de terrorismo.

“¡Viva la libertad, viva la igualdad, viva la fraternidad. Que todos los seres de esta tierra puedan vivir libres de todo sufrimiento, vivir con paz, con armonía y con amor”, dijo Castro a su llegada este domingo por la tarde al aeropuerto de París Orly.

Su padrastro agradeció el trabajo de la diplomacia francesa y denunció que había sido detenido simplemente porque era extranjero.

“Fue acusado injustamente de ser un agente de la CIA, cuando no tenía nada qué ver con eso”.

También en X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró la liberación de Castro.

“Esperamos la liberación del resto de colombianos…igual me parece esencial la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y en el continente”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.