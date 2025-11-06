El Mañanero del 6 de noviembre: revocatoria de nacionalidad, la nueva amenaza del gobierno

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del 6 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

De acuerdo al artículo 35 de la Constitución venezolana, ninguna persona nacida en el país puede ser objeto de una revocatoria de nacionalidad. Maduro acudió al TSJ para solicitar esta medida a quienes a su juicio son “vendepatrias”.

En una de sus tantas alocuciones, el gobernante amenazó con seguir el camino de su homólogo Daniel Ortega en Nicaragua: empezar a retirar la nacionalidad a quienes le adversan.

Maduro colocó como ejemplo al exalcalde del municipio Chacao y expreso político, Leopoldo López, a quien acusó de promover una invasión “extranjera imperialista” en el país.



Recién salido del horno: otras noticias del día

Papa León XIV sobre tensiones Venezuela-EEUU: “Hay que buscar el diálogo”

FCU denuncia cierre del comedor estudiantil por falta de insumos



ARI Móvil | Verde en Concreto lleva la acuaponía a los condominios como alternativa sostenible



McDonald´s Venezuela activa campaña de recaudación “Gracias de Corazón”

Lo que rompe en redes

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, publicó parte de su intervención en el América Business Forum.

“De ser el hub criminal de las Américas, pasaremos a ser -y muy rápido- el Hub Energético y Tecnológico de las Américas”, dijo.

Venezuela será la nueva frontera global para la innovación y la creación de riqueza!



De ser el hub criminal de las Américas, pasaremos a ser -y muy rápido- el Hub Energético y Tecnológico de las Américas.



Aquí comparto con ustedes parte de mi intervención hoy, en el América… pic.twitter.com/YWv5oOrFmh — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 5, 2025

Azuquita pa’l café

Un perrito decide que una aspiradora inteligente es un buen vehículo para pasear.

Yo también tengo mi coche eléctrico. ¡Chúpate esa, humano! 🐶 pic.twitter.com/Z1JXfgAKxj — Panterita (Tiny Panthera) 🐈‍⬛ (@PanteritaIsBack) November 4, 2025

La ñapa (recomendamos…)

Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre es la TechDay, un evento para romper los límites con inteligencia artificial.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

