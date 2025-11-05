McDonald´s Venezuela activa campaña de recaudación “Gracias de Corazón”

Arcos Dorados Venezuela inició en todas sus locaciones del país la campaña de recaudación “Gracias de Corazón”, a través de la cual aspira a donar 60.000 corazones a las ONG Casa Ronald McDonald y A.C. Buena Voluntad.

“Gracias de Corazón” es la campaña de recaudación de fondos que McDonald’s en Venezuela, a través de Arcos Dorados y su red de franquiciatarios, lleva a cabo por octavo año consecutivo. En esta iniciativa, cada “corazón” equivale a un dólar de donación. La campaña estará activa desde el viernes 17 de octubre hasta el 30 de noviembre del presente año.

En 2024, se logró una recaudación récord de más de $45.000 (equivalentes a 45.000 corazones), fondos que fueron destinados a las dos instituciones antes mencionadas. Gracias a esta recaudación, se creó el programa “Conectando Talento”, que permite a personas con discapacidad del interior del país acceder a las capacitaciones en línea de Buena Voluntad, y posteriormente, alojarse en el albergue Casa Ronald para realizar la evaluación final y el abordaje presencial en Caracas.

“Cada Corazón nos permite garantizar la operatividad y recibir a más familias, brindando alimentación y un hogar lejos de casa”, dijo Keltze Azpirichaga, directora ejecutiva de la Casa Ronald McDonald Venezuela.

En alianza con McDonald’s Venezuela, la Casa Ronald ha brindado atención a más de 7.500 familias a lo largo de sus 20 años de operación. Sólo en 2024 se atendió a 378 niños y 509 adultos, con un promedio mensual de 32 niños, alcanzando un índice de ocupación del 73%.

Asimismo, una parte de los fondos recaudados impulsará los programas de la A.C. Buena Voluntad, a través de los cuales promueve la incorporación al mercado laboral de jóvenes y adultos con discapacidad, tras su capacitación en esta ONG.

“Mediante esta alianza con Arcos Dorados ampliamos nuestro programa de formación al interior del país, lo cual ha sido de gran impacto para las familias y personas con discapacidad que se han incorporado a la vida productiva tras la evaluación y formación”, sostuvo Caroline Ruiz, directora ejecutiva de la Asociación Civil Buena Voluntad.

Ruiz detalló que en los tres años que Buena Voluntad suma como beneficiaria de la campaña “Gracias de Corazón”, la asociación ha impactado a 152 jóvenes del interior del país, a lo que se suman los 120 jóvenes con distintos tipos de discapacidad que son atendidos de manera regular en Caracas.

¿Cómo participar?

Participar en “Gracias de Corazón” es muy fácil y tiene un impacto doble en la vida de niños y jóvenes venezolanos.

Se pueden adquirir los corazones en cualquiera de los restaurantes, centros de postres, McCafé o Automac de McDonald’s en todo el país, así como en las sedes de Casa Ronald McDonald (Valle Arriba, Caracas) y de la A.C. Buena Voluntad (Los Samanes, Caracas).

“Cuando compras uno o más corazones, estás haciendo mucho más que una donación: estás dando esperanza. Tú aporte permite que más niños y sus familias puedan culminar su tratamiento médico en la Casa Ronald McDonald, un lugar que va mucho más allá del alojamiento, porque ofrece acompañamiento integral, estabilidad emocional y un espacio donde las familias pueden volver a sonreír. Al mismo tiempo, estás apoyando la inclusión sociolaboral de cientos de jóvenes y adultos con discapacidad, brindándoles oportunidades reales de capacitación y desarrollo. Cada corazón cuenta… y juntos seguimos transformando vidas”, destacó Luzmar Moret, directora general de Arcos Dorados Venezuela

La marca invita a todos los venezolanos a sumarse a esta campaña y compartir mediante las cuentas de IG @McDonalds_ve, @CasaRonaldVzla y @BuenaVoluntadve cada donación que hagan en sus visitas a los restaurantes de la franquicia.

www.arcosdorados.com