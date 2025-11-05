FCU-UCV denuncia cierre del comedor estudiantil por falta de insumos

En el marco del mes del estudiante universitario, la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunció la paralización del servicio de comedor estudiantil por falta de insumos.

Ariel Pérez, secretario de derechos estudiantiles de la FCU, cuestionó el llamado a celebrar el mes del estudiante promovido por la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU), vinculada al oficialismo.

“¿Qué vamos a celebrar los estudiantes universitarios? Hoy el comedor de la UCV no abrirá sus puertas por falta de insumos, y no prestará servicio por lo que queda de año”, expresó Pérez.

Pérez también criticó la falta de recursos para la carnetización estudiantil y el monto de las becas asignadas.

“No tenemos carnet porque el ministro Ricardo Sánchez no ha entregado los recursos para realizar las jornadas de manera gratuita. Además, contamos con una beca de apenas cinco dólares”, señaló.

Mensaje al ministro

El dirigente envió un mensaje directo al ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, instándolo a atender las necesidades de la comunidad universitaria.

“Eres una vergüenza para nosotros, los ucevistas. Esto es lo que tú representas para nosotros, una bolsa, porque eres un ministro de bolsa que no da respuesta a los estudiantes. Te lo digo, Ricardo, ponte a trabajar realmente por los estudiantes y a brindarle respuesta a la comunidad universitaria”, manifestó Ariel Pérez.

Por su parte, Miguelangel Borsegui, secretario de relaciones internacionales de la FCU, denunció la detención de los estudiantes tesistas Noel Cisneros y Katiuska Castillo, de la Escuela de Artes, ocurrida el pasado sábado 1 de noviembre en el estado Aragua. También exigió la liberación del profesor Jesús Armas y de la profesora Rocío San Miguel.

“La UCV no se doblega. Sus estudiantes trabajan, estudian y luchan por salir adelante. Somos un cuerpo unido de temple y honor que seguirá en pie hasta liberar a la universidad de las sombras que pretende imponer el gobierno”, concluyó Borsegui.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

