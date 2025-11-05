Revocatoria de nacionalidad, una nueva amenaza a los derechos en Venezuela

En una de sus tantas alocuciones, Nicolás Maduro amenazó con seguir el camino de su homólogo Daniel Ortega en Nicaragua: empezar a retirar la nacionalidad a quienes le adversan.

Maduro solicitó el pasado miércoles 29 de octubre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una consideración constitucional para quitar la nacionalidad a todo “vendepatria”.

Maduro colocó como ejemplo al exalcalde del municipio Chacao y expreso político, Leopoldo López, a quien acusó de promover una invasión “extranjera imperialista” en el país.

El gobernante chavista pide al TSJ “quitarle a López toda la documentación y todo lo que haya que quitarle, de acuerdo a la ley y la Constitución”.

#Venezuela | Nicolás Maduro señala que introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a quienes califica de "vendepatrias".



Esto a pesar de que la Constitución del país lo prohíbe.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, agregó que López es uno de quienes pide constantemente una intervención militar además de hacer “promoción permanente del bloqueo económico y un llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.

La solicitud de Maduro se produjo después de que el líder del partido Voluntad Popular sostuviera que la negociación con el gobierno chavista ya no tiene sentido y que la única vía para que abandonen el poder es la presión que está ejerciendo Estados Unidos con los ataques en el Caribe a embarcaciones que supuestamente transportan droga y las sanciones.

“Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos”, dijo López desde España donde se encuentra exiliado junto a su familia.

López sentenció que no dudaba que podría convertirse en el primer venezolano al que pueda aplicarse esta medida: “Maduro copia los patrones represivos de las dictaduras de Cuba y Nicaragua”.

Por su parte, el Ministerio de Interior y Justicia igualmente solicitó al TSJ la retirada de la nacionalidad venezolana a Yon Goicoechea.

“Esto se fundamenta en el llamado público realizado por el referido individuo a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela, perseguir y exterminar funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como el asesinato masivo de venezolanos que integran movimientos y organizaciones del Poder Popular”, leyó de un texto el ministro, Diosdado Cabello.

El funcionario indicó que pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anular toda la documentación de Goicoechea.

“No me dejan ir a Venezuela porque voy preso. No me dan documentos venezolanos desde hace años. ¿Qué me van a quitar? ¿Mi sentimiento? ¿Haber nacido en Venezuela? No tienen poder para eso”, escribió Goicoechea en X.

"Presidente Trump, adelante, que el pueblo de Venezuela está esperando el apoyo para sacar a Nicolás Maduro del poder": Yon Goicoechea (@YonGoicoechea ), dirigente nacional de Voluntad Popular, a quien el régimen de Maduro busca despojarlo de su nacionalidad venezolana

También, el excandidato presidencial, Luis Ratti, acudió al TSJ para solicitar la revocatoria de la nacionalidad a la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, así como a Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Antonio Ledezma, Magalli Meda, Dinorah Figuera, Daniel DiMartino, Iván Simonovis, Emanuel Rincón, Eduardo Menoni, Orlando Avendaño, Jessica Vallenilla, Omar González, Carla Angola, Nitu Pérez Osuna, Rafael Poleo, Wender Villalobos, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Miguel Angel Rodríguez.

Es inconstitucional

“La revocatoria de la nacionalidad originaria no está constitucionalmente permitida, menos aún si es por nacimiento y menos que menos con una sanción. La nacionalidad es incluso un derecho humano”, dijo un abogado constitucionalista que prefirió mantenerse en el anonimato.

De acuerdo al artículo 35 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad y solo la nacionalidad por naturalización puede ser removida, mediante sentencia judicial de acuerdo con la ley.

“Es inconstitucional y grave. No puedes quitar la nacionalidad por nacimiento de manera alguna ni por sentencia y menos pedirlo un jefe de Estado, es un derecho humano”, agregó la vocera de una ONG que igualmente optó por no dar su nombre por temor a represalias.

La activista nicaragüense, Haydée Castillo, informó en una entrevista en Youtube para Efecto Cocuyo y la ONG Laboratorio de Paz, que en su país la cifra de personas a quienes se les ha quitado la nacionalidad superan las 400.

“Lo de Leopoldo (López) es la misma artimaña, es el mismo lenguaje, las mismas palabras que usa el dictador Daniel Ortega en Nicaragua”, dijo Castillo.

A Castillo, con más de 30 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos, le revocaron la nacionalidad después de haber estado detenida y huir del régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo.

“Cuando me quitaron la nacionalidad fue peor que estar en la cárcel, sabíamos que esa misma técnica la uso Adolf Hitler en Alemania y Augusto Pinochet en Chile, actualmente no existe un país con más desnacionalizados que Nicaragua”, sentenció Castillo, quien está exiliada desde hace siete años en Estados Unidos.

Para Castillo, el no tener nacionalidad representa una especie de muerte civil.

“Nos borraron de todos los registros, quedamos despojados de todos nuestros bienes, mi certificado de matrimonio no existe, desconozco si puedo usar mi pasaporte nicaragüense, legalmente no soy la madre de mis hijas, estoy inhabilitada”.

La activista indicó que el retiro de nacionalidad es una estrategia que copia los regímenes autocráticos para neutralizar la labor de quienes defienden la democracia.

“Buscan aniquilarte no solo física, sino también civilmente”.

Para la miembro de la ONG. que prefirió no revelar su identidad, las personas existen antes que el Estado.

“Quienes conforman el Estado nos representan y deben atenerse a la ley para respetar nuestros derechos, no pueden una vez elegidos o nombrados proceder a quitarnos nuestros derechos humanos que son anteriores a cualquier cosa”.

