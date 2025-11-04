Denuncian desaparición forzada del teniente coronel Víctor Soto

Este martes, 3 de noviembre, Ana Raquel Velásquez denunció la desaparición forzada de su esposo, el teniente coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, y de otros compañeros militares presos políticos.

A través de un video difundido en la cuenta en X del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, Velásquez explicó que su esposo y otros presos políticos fueron sacados de Ramo Verde con la promesa de ser llevados a Tribunales para su excarcelación, ya que tienen la pena cumplida desde el pasado mes de septiembre. Sin embargo, nunca llegaron y no hay ningún tipo de información sobre ellos.

Los familiares y abogados exigen conocer el paradero de los militares, que se respeten sus derechos humanos y le otorguen su libertad inmediata.

El coronel Soto Méndez fue detenido el pasado dos de marzo de 2018. Está acusado de planificar un alzamiento militar y condenado por los delitos de instigación a la rebelión, contra el decoro militar y traición a la patria.

La cuenta en X Familia S.O.S Libertad afirmó en un post que Soto Méndez fue víctima de torturas físicas y psicológicas desde el momento de su detención.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

