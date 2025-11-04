“Lo mantienen desnudo y esposado”: Denuncian aislamiento prolongado del capitán Sequea

Este martes, 3 de noviembre, Fátima Sequea denunció que a su hermano, el capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por su presunta vinculación en la “Operación Gedeón”, lo mantienen desnudo, esposado y en aislamiento prolongado en la cárcel el Rodeo I.

A través de un video difundido en la cuenta en X del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, la hermana del capitán le hizo un llamado al ministro de Servicios Penitenciarios Julio García Zerpa, a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Cruz Roja Internacional a dedicarse al tema de Venezuela y a la violación de los derechos humanos.

Sequea recordó que Venezuela volvió a ocupar el último lugar del Índice Global de Estado de Derecho, lo que evidencia un deterioro sostenido en su sistema judicial.

“Esto es gracias a ustedes -refiriéndose al gobierno- que han violado todos nuestros derechos humanos”, dijo la hermana del capitán Sequea.

Fátima Sequea también denunció que su madre, Merys Torres de Sequea, lleva 44 días en desaparición forzada y todavía está esperando una llamada.

Adulta mayor detenida

El pasado 21 de septiembre, el partido opositor Voluntad Popular denunció la detención arbitraria en Guatire de la señora Merys Torres de Sequea y su sobrina Zoris Gutiérrez Torres, madre y prima del preso político, capitán Antonio Sequea. Hasta el momento se desconoce el paradero de ambas.

Días antes, Fátima Sequea denunció a través de X que su madre fue interceptada por «unos encapuchados» en Guatire, estado Miranda.

“Es una señora de la tercera edad, hipertensa, que necesita tomar dos pastillas de la tensión al día y hasta ahora no sabemos en qué condiciones físicas está (…) es una señora indefensa que es incapaz de hacerle daño a nadie, Por qué no devuelven a mi mamá, dónde la tienen”, apostilló.

Hace un lustro, Sequea, considerado líder de la Operación Gedeón, fue condenado a 24 años de cárcel por participar junto a otras 15 personas en dos supuestos ataques marítimos fallidos contra el gobierno de Maduro.

El fiscal general de la Republica impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó entonces que Sequea y el resto de detenidos fueron acusados de los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

