ONU señala a EEUU de “violar derecho internacional” con ataques a lanchas en el Caribe

Este viernes, 31 de octubre, la Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó al gobierno de Estados Unidos de “violar el derecho internacional” con los ataques aéreos contra varias embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

A través de un comunicado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordó que más de 60 personas han muerto en distintos ataques perpetrados por Estados Unidos como parte de sus operaciones para acabar con los cárteles y el tráfico de drogas.

“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya”, agregó Türk.

En el documento la ONU afirmó que está en desacuerdo con el argumento de Estados Unidos y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades declaradas, por lo que defiende que deben regirse por normas internacionales de los derechos humanos.

“Las acciones militares de EE. UU. representan una violación del derecho a la vida y constituyen ejecuciones extrajudiciales”, explicó la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

La ONU reclamó que esos asesinatos sean investigados de forma rápida, independiente y transparente, y aclaró que deben hacerlo las instancias jurisdiccionales de Estados Unidos. Sentenció que llevar a cabo estas investigaciones no es una opción, sino “una obligación” para las autoridades de Washington.

Türk reconoció la gravedad de la problemática del narcotráfico, pero insistió en que Estados Unidos está obligado a respetar el derecho internacional, incluido el contenido en los tratados contra el narcotráfico y de los que los este país también forma parte.

Adicionalmente, organizaciones como Amnistía Internacional cuestionan las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional, ya que estos ataques se realizan sin orden judicial en aguas internacionales.

*Con información de DW y ONU