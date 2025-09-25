TelegramWhatsAppFacebookX
El Mañanero del 25 de septiembre: Con qué se come eso de estado de conmoción exterior 

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 25 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Maduro anunció la posibilidad de decretar un “estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional” ante las “amenazas y agresiones” provenientes de Estados Unidos.

Estas son las cuatro cosas que debes saber sobre el estado de conmoción exterior que evalúa el gobierno.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Libertad de expresión en Venezuela: 89 violaciones en lo que va de 2025

La Conversa | Marino Alvarado: “Tenemos 11 años con reportes de crímenes de lesa humanidad

Alertan sobre participación de funcionarios en redes de narcotráfico

CNP exige inmediata liberación de periodista Carlos Marcano

Coca-Cola FEMSA celebró el Día Mundial de Limpieza de Playas recolectando residuos

La perla del día

Vente venezuela sobre perkins rocha: “Hoy está aislado, sin acceso a su médico de confianza, a pesar de contar con medidas cautelares. tiene una válvula cerebral tras graves problemas de salud; hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis”

Lo que rompe en redes

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

