CLAVES | Estado de conmoción exterior: ¿qué implica y a quién impacta?

Este martes, 23 de septiembre, Nicolás Maduro anunció la posibilidad de decretar un “estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional” ante las “amenazas y agresiones” provenientes de Estados Unidos.

“Queremos que toda la nación tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad para responder a cualquier amenaza o ataque”, afirmó el gobernante en cadena nacional de radio y televisión.

Según Maduro, el objetivo es que “toda la nación” y cada “ciudadano del país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera” contra Venezuela.

Maduro justificó la medida como respuesta al despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el Mar Caribe, que incluye ocho buques, un submarino nuclear y aviones caza, con la finalidad de frenar el narcotráfico.

En respuesta, el gobierno de Maduro ha convocado marchas de milicianos acompañados por distintos cuerpos de seguridad y ha intensificado el entrenamiento militar de civiles que no tienen adiestramiento en seguridad y defensa.

A continuación cuatro claves sobre el estado de conmoción que debes saber:

¿Qué es el estado de conmoción exterior?

El estado de conmoción exterior (uno de los cuatro tipos de estados de excepción) es una figura jurídica contemplada en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución. La misma le da la facultad a Nicolás Maduro de tomar medidas extraordinarias frente a un conflicto interno o externo que ponga en riesgo la seguridad nacional.

El recurso puede ser utilizado en situaciones exteriores, fuera de las fronteras, comprometan de forma grave la estabilidad del país, la vida de los ciudadanos o el funcionamiento de sus instituciones. Entre ellas: tensiones militares, conflictos regionales o incluso amenazas de intervención extranjera.

El estado de conmoción exterior tiene una duración de 90 días, según lo establecido en la normativa legal y con la aprobación de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia (ambos controlados por el oficialismo).

¿Cuáles son los alcances?

La ONG Acceso a la Justicia explicó a través de su cuenta en X que con la medida podrán restringirse garantías constitucionales, salvo las establecidas en el artículo 337 de la Constitución y en el artículo 7 de la LOE, referidas, entre otras, a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

#AlertaLegal Ante la noticia de que el Ejecutivo nacional decretó un Estado de Conmoción Exterior, es importante señalar que según lo establecido en el artículo 338 de la CRBV, su duración no podrá exceder de 90 días, prorrogables por igual período, siempre que esté "seriamente…

Por su parte, el analista político Aníbal Sánchez, señaló en un post publicado en su cuenta en X que la medida permite medidas extraordinarias para restablecer el orden, como restricciones a la libertad de tránsito, suspensión temporal de ciertas libertades o movilización de fuerzas armadas, pero debe ajustarse a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Qué es el Estado de Conmoción? me consulta un medio internacional y aprovecho de hacerles llegar a Uds.



El estado de conmoción de acuerdo a nuestra carta magna es uno de los cuatro tipos de estados de excepción "Se declara en situaciones de conflicto interno o externo que…

Otros estados de excepción

Esta es la primera vez en la historia del país que se aplica un estado de conmoción exterior frente a una “amenaza internacional”. Sin embargo, el chavismo ya ha aplicado otros tipos de estado de excepción.

El primero de ellos, el estado de alarma, aplicado durante catástrofes naturales o calamidades y el cual tiene una duración de 30 días prorrogables. Implementado en el año 2020 durante la pandemia por el covid-19.

El segundo, el estado de emergencia económica, implementado desde el año 2016 cuando el país atravesó por una crisis económica sin precedentes. Este tiene una duración de 60 días prorrogables y le ha permitido al gobierno aprobar presupuestos, emitir deuda y manejar fondos especiales sin rendición de cuentas.

Reacciones de la sociedad civil

Las reacciones a la medida anunciada por Maduro no se hicieron esperar y las redes sociales fueron el escenario para las quejas y el rechazo.

El excandidato a las primarias y dirigente político, Andrés Caleca, afirmó que el “desmadre dictatorial es tan grande, que el ‘Decreto de Estado de Conmoción Exterior’ le pone límites a todas las arbitrariedades, violaciones, abusos y desmanes que el gobierno ejecuta a diario desde hace 26 años. Daría risa si no fuera una tragedia”.

En Venezuela el desmadre dictatorial es tan grande, que el "Decreto de Estado de Conmoción Exterior" le pone límites a todas las arbitrariedades, violaciones, abusos y desmanes que el gobierno ejecuta a diario desde hace 26 años. Daría risa si no fuera una tragedia. — Andrés Caleca (@ajcaleca) September 24, 2025

El escritor Leonardo Padrón aseguró que Venezuela tiene 26 años en conmoción.

Maduro evalúa declarar “estado de conmoción exterior”.



En estado de conmoción está Venezuela desde hace 26 años. — Leonardo Padrón (@Leonardo_Padron) September 24, 2025

El analista político Víctor Maldonado cuestionó la implementación de la medida.

Dice que quiere decretar el estado de conmoción exterior. En la Constitución de Venezuela, un «estado de conmoción exterior» puede ser decretado por el Presidente en Consejo de Ministros, según lo establece el Artículo 338, cuando una situación externa ponga en grave peligro la… — Victor Maldonado C. 🇻🇪 (@vjmc) September 23, 2025

El politólogo Amilcar Méndez señaló que “es una ironía” porque “Venezuela lleva 25 años en conmoción permanente. No decretada, sino vivida en carne propia: hambre, migración masiva y muerte”.

.@NicolasMaduro anuncia un “estado de conmoción exterior” como si fuera novedad. La ironía: Venezuela lleva 25 años en conmoción permanente. No decretada, sino vivida en carne propia: hambre, migración masiva y muerte. pic.twitter.com/ntTuf4DoLf — Amilcar Mendez (@AmilcarMendez) September 24, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

