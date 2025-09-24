Libertad de expresión en Venezuela: 89 violaciones en lo que va de 2025

La ONG Espacio Público documentó 89 casos que se traducen en 167 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

Según la organización, las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes fueron la censura y la intimidación, con 48 registros cada una. Seguidas por la restricción administrativa con 24 incidencias, el hostigamiento judicial con 23 y el hostigamiento verbal con 13 registros.

La violación menos frecuente fue la amenaza, acumulando 11 violaciones.

Menos denuncias, mismo patrón

Espacio Público señaló que la cifra representa una disminución del 64 % con relación al número de casos y del 67% con respecto al número de violaciones documentadas en el mismo periodo del año pasado.

“Esta disminución no indica una mejora estructural, ya que el 2024 estuvo marcado por una represión estatal a gran escala, antes, durante y después de las elecciones presidenciales”, indicó la ONG.

La organización reseñó que persisten algunos patrones se mantienen como parte de las políticas para mantener el control de la opinión pública, limitar la libertad de prensa e intimidar a la población.

Periodistas y reporteros, principales víctimas

Los periodistas y reporteros son el grupo que más violaciones sufrió durante este periodo, con 30 víctimas que representan casi el 35% del total, según la ONG.

A estos le siguen particulares, con 15 víctimas, y luego los medios de comunicación y las páginas/plataformas web, con 12 víctimas cada uno. Estos cuatro grupos combinados consolidan el 75% del total de víctimas.

Con respecto a los victimarios, las Instituciones del Estado ocupan el primer lugar, con 57 registros, lo que representa el 45% del total. Le siguen de cerca los cuerpos de seguridad, con 35 casos (28%), y las operadoras privadas, con 24 casos (19%).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.