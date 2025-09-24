CNP exige inmediata liberación de periodista Carlos Marcano

La inmediata liberación del periodista Carlos Marcano exigió el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

De acuerdo al gremio, la detención de Marcano, quien lleva cuatro meses tras las rejas, representa un ejemplo de la criminalización de la libertad de expresión.

El CNP exigió además el respeto a sus derechos humanos.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado, respaldó el pronunciamiento del gremio periodístico y aseguró que ejercer derechos políticos en el país es criminalizado.

La tolda política sentenció que Marcano, quien además es profesor universitario, enfrenta múltiples violaciones a sus derechos humanos.

De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marcano de 30 años fue detenido en su vivienda por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el pasado 23 de mayo en la mañana sin una orden judicial.

Según el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, Marcano estaba involucrado en un supuesto plan para boicotear las elecciones regionales y parlamentarias realizadas el 25 de mayo.

Por ese mismo caso, el gobierno de Nicolas Maduro arrestó también al exdiputado y gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien también cumplió cuatro meses en prisión y es licenciado en comunicación social.

De acuerdo al CNP, en Venezuela hay 18 periodistas detenidos de manera injusta, entre ellos Marcano.

El grupo de comunicadores sociales detenidos lo componen, el también líder vecinal Carlos Julio Rojas, Roland Carreño, Rory Branker, Nakary Ramos, Gabriel González, Luis López, José Gregorio Camero, Víctor Hugas, Juan Francisco Alvarado, Gianni González, Mario Chávez, Biagio Pilieri, Pedro Guanipa, Angel Godoy, Julio Balza, Leandro Palmar y Salvador Cubillán.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.