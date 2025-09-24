Alertan sobre participación de funcionarios en redes de narcotráfico

La organización Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento advirtió este martes, 23 de septiembre, sobre el agravamiento de la corrupción estructural en el país y la participación de funcionarios en actividades ilícitas como el narcotráfico y crimen organizado, a propósito del reciente operativo antinarcóticos desplegado por el gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe.

Según señaló la organización en un comunicado, “la grave erosión de la institucionalidad democrática, sin instituciones contraloras y la total ausencia de independencia de poderes ha generado condiciones para que funcionarios venezolanos, en diferentes niveles de la administración pública, utilizando la institucionalidad estatal y con total impunidad, se involucran en actividades de delincuencia organizada transnacional, corrupción y enriquecimiento ilícito”.

El texto señala que la corrupción ha derivado en una Emergencia Humanitaria Compleja caracterizada por pérdida de vidas, dependencia, violencia contra grupos vulnerables y migración forzada. También apunta a que las omisiones de la Contraloría, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo han “exponenciado la impunidad y la institucionalidad de prácticas ilícitas”.

La organización subrayó que, tras las elecciones del 28 de julio, se ha recrudecido la extorsión institucional. “El contexto de persecución política y Terrorismo de Estado ha sido una oportunidad para que los funcionarios aumenten el cobro de ‘vacunas’; retengan a personas para exigir dinero y liberarlas; o para retirar la anulación de los pasaportes”, precisó.

Narcotráfico y redes criminales

De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela en el Exilio citado en el documento, en 2024 casi el 24% de la producción mundial de cocaína transitaba por Venezuela, generando ingresos por más de 8.200 millones de dólares. “Los narcotraficantes no permean la estructura del Estado; desde puestos de poder los funcionarios se han incorporado a las redes globales del narcotráfico”.

Asimismo, cita al Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de UNODC, el cual recuerda que la información oficial se basa en datos enviados por los Estados Miembros. En el caso venezolano, Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento advirtió que no existe forma de verificar de manera independiente la información suministrada por las autoridades.

Preocupación por operativo en el Caribe

Con relación con el operativo antinarcóticos desplegado por Estados Unidos en aguas del Caribe, la organización expresó preocupación por la falta de información oficial y de reportes con estándares en derechos humanos. Señalaron la denuncia sobre la destrucción de embarcaciones con civiles, en las que “se habrían producido la muerte de al menos 14 personas”.

“Desde la perspectiva de los derechos humanos, toda acción de combate al crimen organizado debe respetar el principio de proporcionalidad y el derecho a la vida, asegurando que las personas acusadas de delitos comparezcan ante tribunales imparciales, con debido proceso y no sean ejecutadas sumariamente en el mar”, destacó la organización.

Llamado a la comunidad internacional

Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento reiteró que la única vía sostenible para frenar las actividades ilícitas y la violencia en el país es “la restauración de la institucionalidad democrática, la independencia de los poderes públicos y el respeto pleno al Estado de derecho”.

La organización hizo un llamado a la comunidad internacional para:

Promover la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional.

contra el crimen organizado transnacional. Reducir el margen de maniobra internacional frente a prácticas de “diplomacia de rehenes”.

frente a prácticas de “diplomacia de rehenes”. Mantener la atención sobre Venezuela , exigiendo respeto a la soberanía popular y respaldo a las víctimas.

, exigiendo respeto a la soberanía popular y respaldo a las víctimas. Activar mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas sobre crímenes de lesa humanidad y participación de funcionarios en redes de narcotráfico.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.