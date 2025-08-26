El Mañanero del 26 de agosto: “Diplomacia de rehenes” en Venezuela y más noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 26 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Para comenzar el lunes actualizado”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Lo que debía ser un trámite migratorio terminó en desaparición y arresto. El francés Camilo Pierre Castro, instructor de yoga en Colombia, fue capturado tras cruzar la frontera de Paraguachón hace dos meses. Su caso expone el uso de detenciones arbitrarias de extranjeros, como mecanismo de presión política por parte del gobierno venezolano.

Lea el reportaje completo acá.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Puerta giratoria: detienen a dirigente de Vente Venezuela en Bolívar

Cabello anuncia despliegue de 15 000 funcionarios en la frontera, incluyendo milicianos

Transparencia Venezuela documentó “red de flotas oscuras” para comercializar crudo

Maduro contra el sindicalismo nacional: ¿Renovación o maniobra política?

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Una alianza criminal que se ha tratado de imponer en Venezuela con el único objetivo de hacerse del poder. No han podido por los votos y buscan cualquier manera. No les importa las alianzas que tengan que hacer con delincuentes, asesinos, terroristas, narcotraficantes, para nada les importa”, expresó diosdado Cabello.

Lo que rompe en redes

Durante un concierto celebrado en Puerto Rico, Bad Bunny y Belinda protagonizaron un momento de una intensa química, cuando el cantante boricua le dedicó un extracto de una de sus canciones a la mexicana, en la que la menciona.

La cercanía, los gestos y las miradas fueron tan profundas que en redes sociales se desató el rumor de que podría surgir un romance entre ambos.

Belinda y Bad Bunny enloquecieron al público luego de protagonizar un sensual baila durante el concierto del ‘Conejo Malo’ en Puerto Rico. La mexicana lo puso nervioso luego de que se le acercara a cantarle y bailarle. En redes sociales, los usuarios no dejaron pasar la química… pic.twitter.com/ey9EXfF1it — El Diario Nueva York (@eldiariony) August 25, 2025

Azuquita pa’l café

La actriz venezolana Sheryl Rubio enterneció las redes cuando compartió el momento en el que su pequeña hija, Remi, -nacida en Estados Unidos- comía por primera vez masa de arepa.

#Espectáculos | 🫓👶🏼Probando arepas por primera vez



🩷Remi, la pequeña hija de la la famosa actriz Sheryl Rubio, fue captada en camáras mientras que degustó la tradicional masa de arepa venezolana a sus 9 meses de vida.



📹: Sheryl Rubio pic.twitter.com/CPgmafLogx — Notitarde (@webnotitarde) August 25, 2025

