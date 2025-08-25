Cabello anuncia despliegue de 15.000 funcionarios en la frontera incluyendo milicianos

Días después de que ciudadanos acudieran a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana en distintos estados del país, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció este lunes, 25 de agosto, el despliegue de 15.000 militares, policías y milicianos en la frontera con Colombia como parte de la llamada Zona de Paz N° 1, que abarca los estados Táchira y Zulia.

Durante una rueda de prensa, Cabello aseguró que este anuncio corresponde a acciones para combatir “en todos los frentes a grupos delincuentes” que han dominado como “narcobandas”, las cuales, dijo, “tienen una relación estrecha del narcotráfico, la conspiración y las bandas de cualquier tipo”.

“Una alianza criminal que se ha tratado de imponer en Venezuela con el único objetivo de hacerse del poder. No han podido por los votos y buscan cualquier manera. No les importa las alianzas que tengan que hacer con delincuentes, asesinos, terroristas, narcotraficantes, para nada les importa”, expresó Cabello.

De acuerdo con Cabello, este despligue incluye medios, tropas, aviación, despliegue fluvial, drones para el “resguardo” de la frontera. Asimismo, pidió al gobierno colombiano, que ha estado colaborando, “que el lado colombiano haga lo propio para asegurar la paz en todo el eje, para desalojar a quien quiera radicarse para cometer delitos en la zona de la frontera”.

ÚLTIMA HORA | Venezuela anuncia despliegue de 15 mil hombres adicionales para "el resguardo de la frontera" con Colombia.



"Este despliegue está comenzando con este refuerzo especial que incluye medios, tropa, aviación, fluvial, drones" https://t.co/7uCuQkJICE pic.twitter.com/KL7t0fCYWD — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 25, 2025

URRA: despliegue conjunto de militares, policías y milicianos

Diosdado Cabello explicó que existe un mecanismo denominado “URRA” (Unidad de Respuesta Rápida) el cual sirve “para atender cualquier situación de orden interno de seguridad”.

“Tenemos URRAS destacadas a lo largo y ancho de todo el país y en base a eso es dotada de personal, medios, aviones, barcos, etc. Eso está bajo control operacional del Ceofanb. Antes era solo la Fuerza Armada. Ahora van cuerpos policiales, la milicia y la respuesta ha sido garantizar la paz y la seguridad de los venezolanos”, dijo.

🗣️ "TENEMOS TODA LA FRONTERA RESGUARDADA"



Diosdado Cabello ofreció un balance de las operaciones de seguridad y resguardo en Venezuela, destacando la implementación de mecanismos de atención inmediata ante cualquier eventualidad, como la Unidad de Respuesta Rápida (URRA). pic.twitter.com/POfdhHwRYm — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) August 25, 2025

Asimismo, negó que Venezuela sea un país productor de drogas, citando el Reporte Mundial sobre Drogas 2025, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). En dicho informe, se destaca que Venezuela se mantiene libre de cultivos ilícitos, aparece con muy baja presencia como ruta del tráfico de estupefacientes, y es considerada como una nación con mención mínima como corredor hacia Estados Unidos y Europa.

“Aquí sí se combate la droga. No de manera eventual o coyuntural para tapar otras cosas. Aquí combatimos las drogas de raíz. Y allí está el papel de la fusión popular-militar-policial”, señaló Cabello haciendo referencia al mecanismo URRA.

Sin embargo, el Departamento de Estado y de Justicia estadounidense incrementó en días pasados la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, en un contexto de acusaciones sobre colaboración con presuntos grupos criminales como el “Cartel de los Soles” y el Tren de Aragua. Pamela Bondi lo llamó “uno de los narcotraficantes más notorios del mundo”.

Inscripción en la Milicia y tensiones con Washington

El pasado sábado, 23 de agosto, en la Plaza Bolívar de Caracas y en otras regiones del país,ciudadanos se inscribieron en la Milicia Nacional Bolivariana, cuerpo creado por Hugo Chávez en 2009 e incorporado oficialmente a la Fuerza Armada en 2020. La movilización respondió al llamado de Nicolás Maduro de desplegar 4,5 millones de milicianos frente a la escalada de tensiones con Estados Unidos.

“Este es un pueblo que entendió que aquí hay un enemigo en común y que debe prepararse”, dijo Jorge Navas, del colectivo Resistencia y Rebelión. Por su parte, Aidee Romero, jefa de una Unidad de Batalla Hugo Chávez, llamó a dejar a un lado las ideologías: “Pedimos a todo venezolano que ame su patria, no importa que no comparta nuestra ideología”.

La tensión se elevó porque además del aumento de la recompensa por Maduro, pocos días después, la Casa Blanca confirmó el despliegue del escuadrón anfibio conformado por los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, con unos 4.500 militares a bordo.

La portavoz Karoline Leavitt aseguró que la operación busca “frenar el flujo de drogas”. Caracas rechaza esa justificación y acusa a Estados Unidos de librar una “guerra híbrida” con fines de desestabilización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país