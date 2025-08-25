Horas después de recientes excarcelaciones detienen a dirigente de Vente Venezuela en Bolívar

Vente Venezuela denunció la tarde de este 25 de agosto la detención de Lorenia Gutiérrez, coordinadora de esa tolda política en la parroquia Universidad, del municipio Caroní, estado Bolívar.

Aseguran que la detención arbitraria se produjo en horas de la mañana de este lunes: “Funcionarios encapuchados y armados allanaron su residencia, sin orden judicial, y se la llevaron a la fuerza a paradero desconocido”.

La organización, que lidera María Corina Machado, alertó a la comunidad internacional sobre esta situación “que hoy vulnera los derechos de una mujer venezolana, por el simple hecho de pensar distinto, al tiempo que exigieron tanto saber dónde está como su libertad “inmediata”.

Puerta giratoria activa

Como ha ocurrido en situaciones anteriores, esta reciente detención se produce apenas dos días después de la excarcelación de ocho presos políticos y de que se le otorgara casa por cárcel a otros cinco.

Entre los beneficiados con libertad plena está Américo de Grazia, dirigente de La Causa R justamente en la misma entidad en la que fue detenida Gutiérrez (Bolívar). Al exdiputado se lo llevaron preso el 8 de agosto de 2024 junto al opositor Williams Dávila (excarcelado el pasado 18 de julio) en el marco de la represión poselectoral.

Estas excarcelaciones fueron anunciadas por el diputado de la asamblea de corte oficialista, Henrique Capriles Radonski, quien aseguró que seguiría “luchando por un país donde nadie esté tras las rejas por su forma de pensar”: “Hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político”.

Foro Penal celebró la excarcelación de esaas 13 personas, que se encontraban recluidas en el Helicoide, sitio en donde aún permanecen 82 personas privadas de libertad por razones políticas.

“Destacamos, sin embargo, que en total aún quedan 816 presos políticos. ¡Todos deben ser liberados!”, exigieron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país