Clippve advierte que el uso discrecional de excarcelaciones es un instrumento “político y revictimizante”

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) celebró las recientes excarcelaciones de varios presos políticos este domingo, 24 de agosto, aunque advirtió que se trata de una medida insuficiente mientras continúe la detención arbitraria de cientos de personas.

En un comunicado, alertó que muchos de los liberados regresan con graves secuelas físicas y psicológicas, consecuencia de las condiciones carcelarias y del trato recibido durante su detención.

“Como estas familias, todas las víctimas merecen reencontrarse con sus seres queridos en libertad plena. La verdadera disposición de superar el horror que hoy viven las personas presas por motivos políticos pasa por la liberación total, incondicional y sin restricciones de todos los presos políticos, incluyendo quienes han sido excarcelados bajo medidas que continúan limitando su libertad y sus derechos”, manifestó la organización.

Asimismo, el Clippve alertó que el “uso discrecional de estas excarcelaciones, sin consulta con las víctimas organizadas, sin criterios de justicia, de salud, de reparación ni de debido proceso, convierte este mecanismo en un instrumento político, opaco y revictimizante”. Además, señaló que “este patrón profundiza la incertidumbre de quienes aún permanecen detenidos y genera angustia permanente en las familias que siguen esperando justicia. Nadie debería depender del cálculo político para recuperar su libertad”.

Nuevas excarcelaciones sin libertad plena

El Clippve hace referencia al anuncio hecho por el diputado electo Henrique Capriles en las primeras horas del domingo, sobre la excarcelación de nueve presos políticos. También informó que a otros cinco les otorgaron casa por cárcel.

Los liberados, según Capriles, son Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli y Américo de Grazia. En tanto, Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso estarán bajo arresto domiciliario.

Denuncias de tratos crueles y detenciones arbitrarias

El Clippve recordó que más de 40 personas que están detenidas en Tocorón “se encuentran en estado de depresión profunda por las condiciones inhumanas de reclusión”. La organización también alertó que al menos nueve personas “intentaron suicidarse recientemente en este centro”.

Asimismo, denunció que presos políticos recluidos en El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro, Yare, Zona 7, Tocuyito y otros centros han sido víctimas de torturas, abandono médico y tratos crueles. En El Helicoide, al menos 13 personas permanecen aisladas e incomunicadas, algunas desde hace más de un año sin poder ver a sus familias.

Entre los privados de libertad también se encuentran mujeres y cuatro adolescentes que, según Clippve, son víctimas de montajes judiciales con acusaciones infundadas como terrorismo. Además, contabiliza más de 80 extranjeros encarcelados en Venezuela. Finalmente, la organización estimó que más de 1.000 personas permanecen detenidas en Venezuela por razones políticas.

“No hay reconciliación posible sin verdad, justicia y reparación. Exigimos al Estado venezolano el respeto pleno a los derechos humanos y el cumplimiento de las Reglas Mandela dentro de todas las cárceles del país. Las víctimas no somos cifras ni piezas para intercambios: somos seres humanos con historias, ausencias, dolores y esperanza”, concluyó el Clippve.

🚨 COMUNICADO | Celebramos la libertad de algunos, mientras exigimos justicia para todos



Este domingo 24 de agosto, 13 presos políticos fueron excarcelados. Desde el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos celebramos ese reencuentro y abrazamos la… pic.twitter.com/ySOTD80y2X — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) August 24, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país