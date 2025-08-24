Excarcelan a nueve presos políticos y a otros cinco les otorgaron casa por cárcel

Un grupo de presos políticos fue liberado este sábado en Venezuela, mientras que a otros se les concedieron medidas de casa por cárcel, según informó el dirigente Henrique Capriles, en las primeras horas de la madrugada de este domingo, 24 de agosto.

Entre quienes les otorgaron libertad se encuentran Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli y Américo de Grazia.

En tanto, Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron la medida de casa por cárcel, que no significa estar libre plenamente, pero podrán estar en casa junto a sus familiares.

“Que a nadie le quede dudas: vamos a seguir luchando por un país donde nadie esté tras las rejas por su forma de pensar. Siempre hemos dicho y lo mantenemos: ¡hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político!”, escribió el dirigente político en redes sociales.

Entre los beneficiados de libertad plena está Américo de Grazia, dirigente de La Causa R en el estado Bolívar a quien detuvieron el 8 de agosto de 2024 junto al opositor Williams Dávila (excarcelado el pasado 18 de julio).

Vinculados a la Alcaldía de Maracaibo

Varios de los presos políticos a los que se les otorgó la libertad plena o casa por cárcel están vinculados a la Alcaldía de Maracaibo, la cual fue desmantelada en 2024 y varias de sus autoridades y empleados municipales fueron arrestados tras intervenciones del chavismo. De este grupo, Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo, fue uno de los que recibió casa por cárcel.

Además, le otorgaron casa por cárcel a Pedro Guanipa, director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo y vicepresidente de Primero Justicia, a quien detuvieron el 26 de septiembre de 2024 cuando se disponía a viajar hacia Colombia. Otro de los beneficiarios de esta medida fue David Barroso, quien era director general de seguridad ciudadana de Maracaibo, detenido desde octubre de 2024.

Asimismo, entre los liberados también se encuentran exempleados municipales como Diana Berrío, que era directora de Talento Humano, y Margarita Assenzo, también vinculada a la Alcaldía.

¿Quiénes son los demás?

En el grupo de los que recibieron casa por cárcel está Valentín Gutiérrez Pineda, contratista de la Alcaldía de Cabimas, detenido por presunta venta clandestina de gasolina.

Nabil Maalouf, que también recibió casa por cárcel, fue alcalde de Cabimas, y estuvo detenido por supuestos delitos de corrupción, peculado doloso y asociación para delinquir. Por su parte, Gorka Carnevalli es dirigente del Foro Hatillano.

Asimismo, Simón Vargas, exalcalde del municipio Bolívar de Táchira, fue detenido por supuesta “incitación al odio en la frontera” el 2 de enero de 2025, cuando hombres encapuchados lo sacaron de la residencia de su suegra en San Antonio del Táchira.

A su vez, Víctor Jurado, diputado del Consejo Legislativo de Falcón, fue encarcelado en enero de 2025 luego de presentarse en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Coro, estado Falcón, tras enterarse de una investigación en su contra.

Mayra Castro, dirigente de Primero Justicia en el municipio Urdaneta (Cúa, estado Miranda), fue detenida en su vivienda en el sector La Fila de Cúa el 2 de agosto de 2024 por funcionarios de la Policía Municipal de Urdaneta. La detuvieron con un listado de militantes del partido al cual pertenecía.

Así como la soberanía territorial es sagrada, la democracia y lo que ella significa también debe ser sagrada ¡Qué no hayan más presos políticos!



Hoy, otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan… pic.twitter.com/qDsiQytRvv — Henrique Capriles R. (@hcapriles) August 24, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país