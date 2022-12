Maduro ordena defender tasa oficial del dólar - Runrun

Economistas advirtieron que Venezuela puede volver a la hiperinflación

Nicolás Maduro, ordenó tomar medidas para defender la tasa oficial que se aplica para las operaciones en divisas, específicamente en dólares.

Así lo comunicó el mandatario a través de su cuenta en Twitter.

“Frente al ataque del dólar criminal, ordené al equipo económico tomar medidas en defensa de la Tasa Oficial, por un comercio sano que respete los derechos del pueblo. Garantizaremos unas navidades felices venciendo las mafias mayameras. ¡Nadie detendrá el crecimiento económico!”.

Sólo esta semana el bolívar se ha devaluado, según el propio Banco Central de Venezuela, 17% frente a la moneda estadounidense. Mientras que el paralelo cerró en 18,26 bolívares.

«Lo primero que hay que decir es que lo que está ocurriendo no debería sorpresivo para nadie que haya estado prestando un poco de atención», escribió el economista Omar Zambrano en su cuenta en Twitter.

«Ciertamente, no debería ser sorpresivo para nadie con alguna noción de cómo funcionan los equilibrios macroeconómicos de un país», agregó.

Zambrano sostuvo que usar el tipo de cambio para controlar la inflación es un ejercicio riesgoso.

«Pero lo es aun más en un país que tiene enormes dificultades para generar dólares. Porque el sector petrolero está en terapia intensiva y no tiene acceso a mercados internacionales»

Dijo que el BCV inyectó miles de millones de dólares sosteniendo una tasa de cambio que era insostenible. «En el camino mató cualquier posibilidad de reactivación en otros sectores, y subsidió un boom de consumo suntuario, aderezado de caviar, champán y restaurantes voladores».

Zambrano manifestó que dejar avanzar la dolarización, sin dolarizar formalmente, produjo un rebrote de la actividad económica. «Pero le puso un techo bajo, pues chocamos con la restricción externa:,Venezuela no produce suficientes dólares, no sin petróleo, no sin acceso a mercados internacionales».

El economista dijo que este camino llevó a los venezolanos a la hiperinflación y los puede hacer regresar a ella. «Este episodio es igual a otros, la insostenibilidad del sector público, con instituciones monetarias inexistentes, produce un ajuste abrupto sobre la capacidad de compra de los ingresos vía devaluación».