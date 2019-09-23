Transparencia Internacional: Venezuela es el mayor foco de corrupción de la región - Runrun

EL 87% DE LOS VENEZOLANOS consideran que el entorno de Nicolás Maduro es corrupto, de acuerdo un estudio publicado por la ONG Transparencia Internacional en su informe Barómetro Global de la Corrupción.
De acuerdo con el informe, los ciudadanos consideraron que la mayoría o todas las personas que rodean Maduro son corruptas, pero solo el 38% de ellas piensan que la mayoría o todos los parlamentarios son corruptos.
Asimismo, la encuesta de Transparencia Internacional arrojó que Venezuela es el único país donde la gran parte de los ciudadanos señalan que les pidieron pagar sobornos (61%). También, el 90% de los ciudadanos afirmó tener poca o ninguna confianza en la Justicia y en la policía.
El estudio se realizó a través de entrevistas personales a 17.000 personas de 18 países, asistidas por computadora, excepto en Venezuela, donde la encuesta se hizo con papel y bolígrafo.
“Lo que está pasando con Venezuela no es aceptable ni sostenible”, apuntó Patricia Moreira, Directora General de Transparencia Internacional.
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Por otra parte, los venezolanos también se muestran pesimistas sobre la actuación de las autoridades: el 91% cree que lo está haciendo mal, seguidos por los ciudadanos de Panamá (79%) y República Dominicana (72%).
Esta edición del décimo Barómetro Global de la Corrupción apunta que el 53% de los interrogados cree que en el último año ha empeorado la situación. Esta tasa es inferior al 62% del muestreo publicado en el 2017.
*Con información de Infobae
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