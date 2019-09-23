Piñera reitera que Chile considera a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela - Runrun

EL PRESIDENTE DE CHILE, Sebastián Piñera, reiteró que su gobierno reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
De acuerdo con una entrevista concedida a El Mercurio, Piñera reiteró ese hecho luego de que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU por los derechos humanos, señaló que para la organización Nicolás Maduro es “el presidente electo”.
“Esa Asamblea después de un fallo del tribunal supremo designó a Juan Guaidó como presidente encargado, y por tanto, para Chile el presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó porque ha sido designado de acuerdo a la Constitución venezolana por la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo que existe en Venezuela”, dijo Piñera.
Bachelet, quien es expresidenta de Chile, dijo en una entrevista que buscaba mantener la relación con el Estado venezolano “para seguir trabajando y para ayudarlos a resolver la situación crítica de derechos humanos”.
También puede leer: Canciller chileno reitera respaldo de Piñera a Guaidó con protección de Avendaño
Asimismo, la alta comisionada dijo que para la ONU “Juan Guaidó es el presidente de la asamblea, y el presidente electo es Nicolás Maduro”.
Aquellas declaraciones causaron polémica y Piñera fue consultado sobre ellas en EEUU, donde dijo: “La posición del Gobierno de Chile es que Juan Guaidó es el Presidente legítimo de Venezuela”.
*Con información de Infobae
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvbmljb2xhcy1tYWR1cm8tMi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg5MDM4L21hZHVyby1hc2VndXJhLXF1ZS1lZXV1LXByZXRlbmRlLWludGVyZmVyaXItZW4tZWxlY2Npb25lcy1wYXJsYW1lbnRhcmlhcy1kZS0yMDIwLyIgdGl0bGU9Ik1hZHVybyBhc2VndXJhIHF1ZSBFRVVVIHByZXRlbmRlIGludGVyZmVyaXIgZW4gZWxlY2Npb25lcyBwYXJsYW1lbnRhcmlhcyBkZSAyMDIwIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RG9uYWxkIFRydW1wPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg5MDM4L21hZHVyby1hc2VndXJhLXF1ZS1lZXV1LXByZXRlbmRlLWludGVyZmVyaXItZW4tZWxlY2Npb25lcy1wYXJsYW1lbnRhcmlhcy1kZS0yMDIwLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk1hZHVybyBhc2VndXJhIHF1ZSBFRVVVIHByZXRlbmRlIGludGVyZmVyaXIgZW4gZWxlY2Npb25lcyBwYXJsYW1lbnRhcmlhcyBkZSAyMDIwPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvanVhbi1ndWFpZG8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTAzMS9ndWFpZG8tZW52aWEtZGVsZWdhY2lvbi1hLWFzYW1ibGVhLWRlLWxhLW9udS1wYXJhLWF1bWVudGFyLXByZXNpb24tYS1tYWR1cm8vIiB0aXRsZT0iR3VhaWTDsyBlbnbDrWEgZGVsZWdhY2nDs24gYSBBc2FtYmxlYSBkZSBsYSBPTlUgcGFyYSBhdW1lbnRhciBwcmVzacOzbiBhIE1hZHVybyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkp1YW4gR3VhaWTDszwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTAzMS9ndWFpZG8tZW52aWEtZGVsZWdhY2lvbi1hLWFzYW1ibGVhLWRlLWxhLW9udS1wYXJhLWF1bWVudGFyLXByZXNpb24tYS1tYWR1cm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+R3VhaWTDsyBlbnbDrWEgZGVsZWdhY2nDs24gYSBBc2FtYmxlYSBkZSBsYSBPTlUgcGFyYSBhdW1lbnRhciBwcmVzacOzbiBhIE1hZHVybzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L29udV9pbmZvcm1lb3RhbHZvcmEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg5MDE1L2luZm9ybWUtb3RhbHZvcmEtZW52aWFkb3MtZGUtZ3VhaWRvLWVudHJhbi1hLW9udS1hbXBhcmFkb3MtcG9yLW90cm9zLXBhaXNlcy8iIHRpdGxlPSJJbmZvcm1lIE90w6Fsdm9yYTogRW52aWFkb3MgZGUgR3VhaWTDsyBlbnRyYW4gYSBPTlUgYW1wYXJhZG9zIHBvciBvdHJvcyBwYcOtc2VzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RG9uYWxkIFRydW1wPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODkwMTUvaW5mb3JtZS1vdGFsdm9yYS1lbnZpYWRvcy1kZS1ndWFpZG8tZW50cmFuLWEtb251LWFtcGFyYWRvcy1wb3Itb3Ryb3MtcGFpc2VzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkluZm9ybWUgT3TDoWx2b3JhOiBFbnZpYWRvcyBkZSBHdWFpZMOzIGVudHJhbiBhIE9OVSBhbXBhcmFkb3MgcG9yIG90cm9zIHBhw61zZXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOS9kdXF1ZV9hcC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg5MDA0L2R1cXVlLWNvbXBhcmEtYS1tYWR1cm8tY29uLW1pbG9zZXZpYy8iIHRpdGxlPSJEdXF1ZSBjb21wYXJhIGEgTWFkdXJvIGNvbiBNaWxvc2V2aWMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db2xvbWJpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTAwNC9kdXF1ZS1jb21wYXJhLWEtbWFkdXJvLWNvbi1taWxvc2V2aWMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RHVxdWUgY29tcGFyYSBhIE1hZHVybyBjb24gTWlsb3NldmljPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvTWlndWVsUGl6YXJyby5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4OTk5L2d1YWlkby1kZXNpZ25hLWEtbWlndWVsLXBpemFycm8tY29tby1jb21pc2lvbmFkby1wcmVzaWRlbmNpYWwtcGFyYS1sYS1vbnUvIiB0aXRsZT0iR3VhaWTDsyBkZXNpZ25hIGEgTWlndWVsIFBpemFycm8gY29tbyBjb21pc2lvbmFkbyBwcmVzaWRlbmNpYWwgcGFyYSBsYSBPTlUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jb21pc2lvbmFkbyBwcmVzaWRlbmNpYWwgcGFyYSBsYSBPTlU8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg5OTkvZ3VhaWRvLWRlc2lnbmEtYS1taWd1ZWwtcGl6YXJyby1jb21vLWNvbWlzaW9uYWRvLXByZXNpZGVuY2lhbC1wYXJhLWxhLW9udS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5HdWFpZMOzIGRlc2lnbmEgYSBNaWd1ZWwgUGl6YXJybyBjb21vIGNvbWlzaW9uYWRvIHByZXNpZGVuY2lhbCBwYXJhIGxhIE9OVTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
1
Enviar Comentarios