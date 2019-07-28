Humano Derecho con Luis Rujano, Anakarina Mora y Adriana Salandy representantes de la Tribu Kaiwono - Runrun

¿DE QUÉ VA LA TRIBU KAIWONO? ¿De qué manera apoyan a quienes han sido violentadas? ¿Qué actividades o proyectos están llevando a cabo? Estos y otros temas los estaremos conversando con Luis Rujano, Anakarina Mora y Adriana Salandy representantes de la Tribu Kaiwono, un grupo de 45 personas comprometidas, que adquirieron un compromiso con el país, enfocados en las víctimas de violencia de género de la Casa Hogar Santa María Micaela en Caracas, donde imparten una labor de ayuda para esta casa hogar y a las mujeres que han sido violentadas con el apoyo de profesionales en distintas áreas.
“La violencia de género es cualquier agresión que se le haga a cualquier persona, tanto fisica como psicologicamente”
En la primera pausa del rock escucharás a “Siempre” de Descarriados, seguido del tema “Eras humano” de Autogestión, y finalmente escucharás el tema “Tengo una ideal” de Zapato 3; Estas son las pausas del rock planeadas por @medicenmouzo para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadora, quien le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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