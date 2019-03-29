Juan Guaidó anunció puntos de concentración para el simulacro Operación Libertad - Runrun

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE ENCARGADO de Venezuela, anunció este jueves algunos de los puntos de concentración para llevar adelante el simulacro de la Operación Libertad que se realizará este 6 de abril en Caracas.
“La Villa, La Vega, Catia, Antímano, La Católica, Juan Pablo, entre otros serán los puntos de concentración para este 6 de abril”, señaló el mandatario interino durante su presentación en Montalbán.
Posteriormente, exhortó a los ciudadanos a salir de manera masiva y acompañar las actividades de calle para garantizar y proteger la seguridad de los participantes en las protestas, porque los colectivos armados siempre constituyen una amenaza.
“Tienen que ser cientos de lugares, tenemos que estar unidos para reforzar la fuerza y protegernos de lo que sabemos, que son los colectivos armados. Por eso, debemos hacer una construcción de capacidades. Debemos organizarnos y ser astutos”, destacó el mandatario encargado de la Presidencia nacional.
El líder anunció el miércoles pasado que el 6 de abril se realizará un simulacro de la Operación Libertad, una estrategia que abarca “la fase de la máxima presión que permitirá el cese de la usurpación”.
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