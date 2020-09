Runrunes de Bocaranda: BAJO – ¿OTRO SOPRANO? - Runrun

Carmelo Urdaneta Aqui podría proporcionar a los fiscales estadounidenses una visión del círculo de Maduro que se hizo millonario a costa de la otrora poderosa PDVSA. Foto en Infobae.

¿OTRO SOPRANO?

Quizás como un adelanto a lo que podría ser el “bel canto” del barranquillero capturado en Cabo Verde, un exfuncionario petrolero venezolano huyó del país y está hablando con las autoridades estadounidenses para ayudar en “su investigación del esquema de corrupción venezolano, al más alto nivel, que ayudó a hundir a la nación rica en petróleo en un colapso económico que crece a diario”.

Carmelo Urdaneta Aqui, un exasesor legal del poderoso Ministerio de Petróleo comparecerá en un tribunal federal de Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero junto con otros venezolanos bien conectados en 2018 con el corrupto régimen de Maduro.

Así reventó la información el colega Joshua Goodman, de la Associated Press, quien dijo que “Urdaneta escapó de Venezuela la semana pasada y fue recogido por agentes federales de Estados Unidos en la frontera con Colombia, quienes lo llevaron a Florida. Urdaneta podría proporcionar a los fiscales estadounidenses una visión del círculo del presidente Nicolás Maduro y la élite empresarial que se hicieron millonarios en Venezuela, varios de los cuales son el foco de una investigación estadounidense sobre corrupción en la otrora poderosa compañía Petróleos de Venezuela”.

PDVSA ha sido golpeada en los últimos años por la mala gestión y el robo, contribuyendo a la crisis humanitaria del país. Cientos de miles de millones de dólares en total han sido saqueados de Venezuela a lo largo de los años, dijo James Story, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, a principios de este mes.

Los fiscales estadounidenses dicen que los lavadores profesionales trabajaron durante años para ocultar el movimiento de $ 1.200 millones robados mediante sobornos y fraudes de PDVSA, la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela. Urdaneta fue imputado en ese caso junto con otros ocho, tres de los cuales ya se han declarado culpables.

Matthias Krull, exbanquero suizo de Julius Baer, ​​fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el plan. Este fue uno de los casos que el Fiscal Federal Michael Nadler- quien desde su cargo en Florida ha encarcelado a algunos de los mayores delincuentes de Venezuela- hizo seguimiento y lo llevó hasta Suiza para confrontar a ese banquero. Nadler siguió la pista desde su cargo a más de $300.000 millones que fueron robados en dos décadas de gobiernos de Chávez y Maduro.

Hace unos días se retiró para irse al ejercicio privado en un bufete “boutique” de Miami. Se perderá el juicio a Alex Saab, cuya pista siguió desde hace años para llegar hasta su detención en Cabo Verde…

¡SILÉNCIENLO!

Tras el caso anterior, y con la solo sospecha de que este otro contratista de PDVSA también pudiera irse a EE. UU. (a colaborar con las autoridades federales en las pesquisas de los corruptos negocios milmillonarios de la petrolera desvencijada por las mafias civiles y uniformadas), asesinaron a Leonardo Santilli, quien era el dueño de las empresas venezolanas Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp. (registrada en el sur de Miami) y A&M Support Inc. (registrada en Weston, Florida).

Este ítalo-venezolano estaba acusado por el Gobierno de los Estados Unidos de delitos de lavado de dinero relacionados con contratos con sobreprecio de Petróleos de Venezuela y sus subsidiarias, de acuerdo con los documentos federales de la Corte del Distrito Sur de la Florida. Santilli estaba acusado de tres cargos: 1) La conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; 2) Instrumentos para lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017; 3) Los negocios investigados y comprobados con Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Sinovensa y Petromonagas, que ascendieron a $146.600.000.

Los investigadores llegaron a través de las transacciones a varios militares activos y retirados que están o estuvieron en distintos cargos en el gobierno venezolano. Por ello era tan importante su traslado a Estados Unidos.

¿INDULTO? ¡SÍ!

Sin ser abogado, revisé el Código Orgánico Procesal penal de 2012 en cuanto a los Efectos del Indulto y la Amnistía. Su artículo 29 dice así: “Decretado el indulto, o verificados por el juez o jueza los supuestos de la amnistía, en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, se extinguirá la acción penal o la pena y cesará cualquier medida de coerción personal. El indulto produce la libertad inmediata del privado de libertad si fuera el caso”. Espero aportar a la diatriba en marcha.

¡Viva la libertad!