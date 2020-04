Runrunes de Bocaranda: BAJO - ¿AEROLÍNEAS CON HONGOS? - Runrun

¿AEROLÍNEAS CON HONGOS?

Reviso medios globales indagando para conocer por qué en los mapas virtuales se siguen viendo abundantes vuelos en distintos destinos en los cinco continentes. Me han sorprendido varias razones que quiero compartir con mis lectores: “Las aerolíneas tienen compromisos continuos para pagar a los empleados, compromisos que se fortalecen bajo los términos de las subvenciones de la Ley CARES (Coronavirus Aid Relief&Economic Security). También tienen compromisos constantes de pagar a los aeropuertos para arrendar el espacio de las puertas de embarque y pagar a las compañías que poseen o financian sus aviones. El mayor costo variable de volar, el combustible, ha bajado porque los precios del crudo han caído mucho debido a la crisis. Y estacionar un avión tiene sus propios costos y es más complicado que dejar un avión donde sea que esté. El Wall Street Journal señaló este fin de semana que el Grupo Lufthansa ha tenido problemas para obtener el químico que necesita poner en los tanques de combustible de los aviones para evitar que crezcan algas en ellos mientras no vuelan. Entendamos que las aerolíneas no se construyeron realmente, ni financiera ni operativamente, para mantener un cierre enorme y prolongado. Al igual que muchas instituciones, están trabajando en los cambios que serán necesarios aquí por un período indefinido. Eso sí, todavía podemos esperar más vuelos casi vacíos en el camino que tenemos por delante.

LA PANDEMIA EN ÁFRICA Y LATINOAMÉRICA PUEDE SER IMPOSIBLE DE CONTROLAR

El diario The New York Times cita en su editorial del pasado 14 de abril una encuesta del International Crisis Group, que sostiene que “si la enfermedad se propaga en centros urbanos densamente poblados en Estados frágiles, puede ser virtualmente imposible de controlar”.

Explica: “Para tener una idea de la magnitud de la difícil situación de algunas naciones en desarrollo, consideremos una de las piezas más críticas del equipo médico utilizado en el tratamiento: los respiradores. Estados Unidos tiene unos 160.000 respiradores, según una estimación. Sierra Leona tiene 13. El sur de Sudán tiene cuatro. La República Centroafricana tiene tres. En Venezuela, donde el 90 por ciento de los hospitales ya enfrentan escasez, solo hay 84 camas en unidades de cuidados intensivos para una población de 32 millones, según un informe del Comité Internacional de Rescate”, grafica el artículo.

“La lección de la crisis es que los eslabones más débiles de la cadena sanitaria mundial son una amenaza para la salud en todas partes (…) No podemos permitirnos estos eslabones débiles, y debemos reforzar los esfuerzos en los países y comunidades devastados por la guerra para mejorar sus oportunidades de vida”, dijo David Miliband, presidente del Comité Internacional de Rescate. Tal vez el único factor a favor de los países africanos que menciona el periódico estadounidense es el de la edad. Desde el inicio de la pandemia las autoridades sanitarias indicaron que las personas mayores de 65 años se encuentran en el mayor grupo de riesgo ante el coronavirus, junto con aquellas con dificultades preexistentes. Sin embargo, según The New York Times, “en todo el Hemisferio Sur, los efectos de la pandemia pueden ser amortiguados por las poblaciones jóvenes”. “En países africanos como Níger, Angola, Chad, Malí, Uganda y Somalia, casi la mitad de la población tiene 15 años o menos. En Estados Unidos esa proporción es del 19 por ciento”.

El editorial considera fundamental “que el cerebro del mundo desarrollado -los grupos de reflexión, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones no gubernamentales- se centren en una estrategia para el próximo frente -y posiblemente el más brutal- en la lucha contra el flagelo del coronavirus”. “Muchas organizaciones ya han comenzado a hacerlo, reconociendo que esta puede ser la lucha definitoria de nuestra era, y que si alguna vez el mundo exigió una respuesta global, esta es”, concluye. Diría yo que el tiempo de actuar ya está aquí, ya llegó tras tanto pensar en estos dos meses de angustias. Manos a la obra en las soluciones inmediatas antes que nos sea tan tarde que no tengamos salida.

ADEMÁS DE LOS PULMONES, DESCUBREN QUE LA COVID-19 ATACA EL CORAZON, RIÑONES, HÍGADO, NERVIOS E INTESTINOS

Tomo esta noticia del diario The Washington Post que en su edición del 15/4/20 presenta testimonios de médicos especialistas. El nuevo coronavirus mata al inflamar y obstruir los pequeños sacos de aire en los pulmones, obstruyendo el suministro de oxígeno del cuerpo hasta que apaga los órganos esenciales para la vida.

Pero los médicos de todo el mundo tienen evidencia que sugiere que el virus también puede estar causando inflamación cardíaca, enfermedad renal aguda, mal funcionamiento neurológico, coágulos sanguíneos, daño intestinal y problemas hepáticos. Ese desarrollo ha complicado el tratamiento de los casos más graves de COVID-19, la enfermedad causada por el virus, y hace que el curso de la recuperación sea menos seguro, dijeron. La prevalencia de estos efectos es demasiado grande para atribuirlos únicamente a la “tormenta de citoquinas”, una poderosa respuesta del sistema inmunitario que ataca al cuerpo y causa daños severos, dijeron médicos e investigadores.

Casi la mitad de las personas hospitalizadas por COVID-19 tienen sangre o proteínas en la orina, lo que indica un daño temprano en los riñones, dijo Alan Kliger, un nefrólogo de la Facultad de Medicina de Yale que copreside un grupo de trabajo que ayuda a los pacientes de diálisis que tienen COVID-19.

Aun más alarmante, agregó, son los primeros datos que muestran que del 14 al 30 por ciento de los pacientes de cuidados intensivos en Nueva York y Wuhan, China, lugar de nacimiento de la pandemia, pierden la función renal y requieren diálisis, o su pariente en el hospital, continua terapia de reemplazo renal. Las unidades de cuidados intensivos de Nueva York están tratando tanta insuficiencia renal, dijo, que necesitan más personal que pueda realizar diálisis y han emitido una llamada urgente para voluntarios de otras partes del país. También se están quedando peligrosamente cortos de los fluidos estériles utilizados para administrar la terapia renal continua, dijo. “Esa es una gran cantidad de personas que tienen este problema. Eso es nuevo para mí “, dijo Kliger. “Creo que es muy posible que el virus se adhiera a las células renales y las ataque”.

Hasta aquí el informe de TWP. Con esta investigación, tan rápida, pareciera que la sorpresa con esos hallazgos preocupó sobremanera a los médicos que desde ese día aceleraron el intercambio de información con sus pares de los cinco continentes.