Runrunes de Bocaranda: MEDIO – “NO ES MEJORÍA, ES DEJAR HACER” - Runrun

Ni macroeconómicamente, como señala Humberto García Larralde, ni en el bolsillo de la gente común se percibe ninguna mejoría. Solo es dejar hacer

“NO ES MEJORÍA, ES DEJAR HACER”

Economistas afirman que, aunque la empresa privada ha hecho esfuerzos para aumentar los sueldos y salarios en estos primeros seis meses, tanto como 36 %, sigue sin alcanzar el dinero para cubrir las necesidades, pues la inflación se come al menos 7 % de esos montos en divisas. Tal parece que lo que llama Maduro “mejoría” no es más que la inercia del “dejar hacer” que pusieron ellos en práctica cuando se dieron cuenta de que lo mejor era dejar circular los dólares que limitar su uso.

No hay política económica diseñada desde ninguna instancia del gobierno chavista para salvar al venezolano de esta crisis.

Ni macroeconómicamente, como señala Humberto García Larralde, ni en el bolsillo de la gente común se percibe ninguna mejoría ni mucho menos crecimiento. No hay producción que avale los porcentajes que tan alegremente anuncia Maduro; no hay recuperación industrial que cree empleos y estabilidad. Lo que hay es un grupo de enchufados que se han adueñado de los puertos y que traen contenedores llenos de productos sin pagar impuestos. En más de 20 años de gobierno chavista no se ha visto el progreso.

LO QUE DECRETA MADURO

«Yo les digo a los emprendedores: prepárense para el segundo semestre en marcha y prepárense para el remate del año, octubre, noviembre y diciembre. Se van a quedar locos lo que van a ser las ventas de los emprendimientos en Venezuela» y «Decreto la prosperidad y felicidad para Venezuela en los meses y años que están por venir. Dios proveerá y venceremos». Durante otra transmisión, Maduro mencionó que en la zona costera del estado Vargas hay más oportunidades para “divertirse sanamente” que en Miami. Sin embargo, dijo que supuestamente él conoce más esa parte de EE. UU., porque se la “pasaba allá con Cilita”. Y cerró con esta perlita: “La Guaira es más bella hoy por hoy que Miami. La Guaira supera a Miami en playas, sitios para bailar, comer, divertirse sanamente. La Guaira le da tres patadas a Miami e insistió: “yo me la pasaba allá con Cilita”.

¡EL AVION, EL AVION!

Hace solo dos días Maduro habló del caso del avión de EMTRASUR: «Ahora pretenden robarnos un avión que le pertenece a Venezuela. Un avión que le lleva ayuda humanitaria a los países del Caribe, de África. El avión con el que trajimos las medicinas de China, de Rusia, de India. El avión que cumplía una función fundamental en la ayuda humanitaria de Venezuela está secuestrado en Argentina y pretenden robárnoslo por una orden de un tribunal imperial de La Florida. Venezuela levanta su voz de protesta y pide la solidaridad de la gente honesta del pueblo argentino». Mientras tanto nos sigue salpicando la estrecha relación con Irán y sus grupos radicales.

¿ARUBA CADA DÍA MAS LEJOS?

El gobierno de la isla dijo que Venezuela no coopera lo necesario para abrir fronteras y reactivar vuelos y por ello la reanudación de los mismos será reconsiderada dentro de unos meses. La ilusión de los vuelos duró poco, pues la publicación de un NOTAM suspendiendo la prohibición pareció un error… a los minutos fue eliminado de la página oficial.