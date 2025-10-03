En otra estrategia no anunciada oficialmente por la Casa Blanca, la agencia de noticias Associated Press informó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llevó al Congreso la propuesta de un “conflicto armado no internacional”.

De acuerdo a la información reseñada por AP, Trump calificó a los carteles de droga que operan en el mar Caribe como “combatientes ilegales”.

En un documento filtrado por la agencia se expone que representantes del Pentágono notificaron a miembros del Congreso la decisión adoptada por Trump.

La información fue dada a conocer por un funcionario que pidió mantenerse en el anonimato, en vista de que no está autorizado para dar declaraciones.

“Esto que hace Trump de llevarlo al Congreso es para protegerse legalmente, es una justificación legal de acciones que ya ha tomado. ¿Cómo es que el presidente está bombardeando estos botes y quizás otras cosas en Venezuela? Bueno, ahí les envió ese justificativo”, dijo el analista de política internacional con asiento en Washington, José Alfredo De Bastos.

Desde el pasado mes de septiembre Trump ha emprendido una serie de ataques contra embarcaciones que supuestamente trafican droga hacia los Estados Unidos.

Con la presencia de buques de la Armada estadounidense en el Caribe, el mandatario republicano ha hecho público el hundimiento de al menos tres lanchas, la primera con 11 personas a bordo; la segunda, con tres y la tercera con una cifra aún no determinada.

Por su parte, el Pentágono habló asimismo de un cuarto ataque, también con tres personas fallecidas.

Pero, ¿qué significa un conflicto armado no internacional y cuáles son sus consecuencias? Lo desarrollaremos en las siguientes claves.

Guerra interna

De acuerdo a lo estipulado en el derecho internacional humanitario, un “conflicto armado no internacional” es un enfrentamiento “violento y prolongado” dentro de un Estado que está protagonizado regularmente por organizaciones criminales y fuerzas del gobierno, en este caso, el de Estados Unidos.

Para De Bastos, Trump está emprendiendo acciones bélicas bajo la premisa de que grupos como el Cartel de los Soles están atacando atacando a Estados Unidos enviando drogas.

No es en Venezuela

A diferencia de las guerras convencionales, un “conflicto armado no internacional” se desarrolla dentro de un territorio y no involucra a dos o más Estados. De Bastos enfatizó que es importante recalcar que el documento no habla de declararle la guerra a una nación, sino a un grupo criminal.

“Sin embargo, estamos en una zona rara, porque el gobierno estadounidense asegura que el jefe del Cartel de los Soles es el presidente de un país, pero en el documento no se menciona a Venezuela. Esto también deja la puerta abierta para que pueda aplicarse en México, Ecuador, otro sitio del Caribe o el Pacífico”.

Levantando la mano

Según las leyes estadounidenses, el Congreso debe aprobar este tipo de acciones y estructurar una especie de marco legal. “La teoría básica constitucional dice que Trump debería pedirle al Congreso aprobación a través de una votación para hacer estos ataques, pero desde hace mucho tiempo el presidente o el Poder Ejecutivo han emprendido acciones bélicas que son controversiales legalmente”, sentenció De Bastos.

¿Igual o mayor?

Para De Bastos, esta declaratoria por parte de Trump de “conflicto armado no internacional” no representa necesariamente una escalada. “Creo que la gente lo está tomando como que Trump ya le declaró la guerra al Cartel de los Soles y el Cartel es igual a Maduro, entonces, va a meterse con Venezuela. Creo que es una visión exagerada”.

A juicio del analista internacional, Trump no estaría recibiendo más poderes para actuar contra Venezuela. “Lo que prácticamente le está diciendo al Congreso es que él no necesita permiso alguno para atacar y no pareciera que lo vayan a frenar”.

Pleito en las cortes

Este tipo de iniciativas que implican conflictos armados y gasto del presupuesto nacional tienden a tener resistencia en las cortes federales estadounidenses. Sin embargo, para De Bastos, esto es poco probable que suceda.

“Quizás a largo plazo podría pasar. Tal vez se den algunas condenas en torno a esto, pero ya hace tiempo que el presidente está teniendo demasiada libertad para hacer ataques militares en el exterior”, opina.

No está en la primera página

Según De Bastos, el hundimiento en el mar Caribe de las embarcaciones que aparentemente transportaban drogas no es cuestión de máximo interés nacional en los Estados Unidos.

“Aquí sigue siendo un tema secundario. En las portadas de sitios de noticias no vemos que diga: ‘Estados Unidos está a punto de meterse en otro país’. Hay pocas voces a favor o en contra de esto”, asegura.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.