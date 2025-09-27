EEUU promete desmantelar bandas de narcotrÃ¡fico y adjunta imagen de Maduro

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicÃ³ este sÃ¡bado 27 de septiembre un mensaje en su cuenta de X en el que promete Â«desmantelar y eliminar las organizaciones terroristasÂ» y librar al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas.

La publicaciÃ³n, que estÃ¡ acompaÃ±ada de un video en el que hablan varios funcionarios, tambiÃ©n muestra la imagen de la recompensa de 50 millones de dÃ³lares por informaciÃ³n que lleve a la captura de NicolÃ¡s Maduro.

El subsecretario para el control de armas y seguridad internacional de EEUU, Brent T. Christensen, explica en el audiovisual que el narcotrÃ¡fico y las actividades delictivas relacionadas Â«son un grave problemaÂ».

En este sentido, indican que la administraciÃ³n de Donald Trump ha tomado medidas Â«audaces y decisivasÂ» para proteger a sus ciudadanos y apoyar a los paÃ­ses vecinos en la lucha contra el narcotrÃ¡fico.

La publicaciÃ³n del Departamento de Estado se da en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela, luego de que Trump desplegara embarcaciones militares en el Caribe para luchar contra el narcotrÃ¡fico. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses han aniquilado tres embarcaciones, que dicen, proceden de Venezuela y transportan drogas.

Por su parte, Venezuela condena el despliegue de EEUU en las cercanÃ­as de su territorio y considera que la intenciÃ³n de Trump es Â«un cambio de rÃ©gimenÂ» en el paÃ­s.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.