EEUU promete desmantelar bandas de narcotrÃ¡fico y adjunta imagen de Maduro

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicÃ³ este sÃ¡bado 27 de septiembre un mensaje en su cuenta de X en el que promete Â«desmantelar y eliminar las organizaciones terroristasÂ» y librar al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas.
La publicaciÃ³n, que estÃ¡ acompaÃ±ada de un video en el que hablan varios funcionarios, tambiÃ©n muestra la imagen de la recompensa de 50 millones de dÃ³lares por informaciÃ³n que lleve a la captura de NicolÃ¡s Maduro.
El subsecretario para el control de armas y seguridad internacional de EEUU, Brent T. Christensen, explica en el audiovisual que el narcotrÃ¡fico y las actividades delictivas relacionadas Â«son un grave problemaÂ».
En este sentido, indican que la administraciÃ³n de Donald Trump ha tomado medidas Â«audaces y decisivasÂ» para proteger a sus ciudadanos y apoyar a los paÃses vecinos en la lucha contra el narcotrÃ¡fico.
La publicaciÃ³n del Departamento de Estado se da en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela, luego de que Trump desplegara embarcaciones militares en el Caribe para luchar contra el narcotrÃ¡fico. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses han aniquilado tres embarcaciones, que dicen, proceden de Venezuela y transportan drogas.
Por su parte, Venezuela condena el despliegue de EEUU en las cercanÃas de su territorio y considera que la intenciÃ³n de Trump es Â«un cambio de rÃ©gimenÂ» en el paÃs.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃdicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃmites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃs.