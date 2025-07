Más trabas en el juicio del adolescente Gabriel Rodríguez: “Esto es un ensañamiento”

El juicio de Gabriel Rodríguez, adolescente de 17 años encarcelado desde el 11 de enero de 2025 en el estado Lara, ha presentado varias irregularidades que dificultan el avance del proceso y que permita que se concrete su liberación.

En declaraciones exclusivas ofrecidas a Runrun.es por un familiar del adolescente, el pariente denunció que en la audiencia que se realizó este martes, 1 de julio, acudió un médico forense a declarar y este especialista negó que Gabriel Rodríguez estuviera enfermo al momento de ser detenido en enero.

“Se presentó el médico forense y resulta que dijo que Gabriel, cuando lo llevaron los guardias, no tenía nada. Eso es totalmente falso, porque él de manera verbal le manifestó a su papá, a través de los guardias, que presentaba una infección pulmonar”, denunció el familiar.

La afirmación del médico forense contrasta con las declaraciones que rindió la familia del adolescente en meses pasados, cuando indicaron que a Gabriel Rodríguez lo detuvieron cuando iba de camino a un ambulatorio en Cabudare porque presentaba fiebre alta. Él estaba trabajando en una panadería en su período vacacional, pero al salir de su primer turno, tomó un carrito por puesto para ir al ambulatorio, pero no pudo llegar. Lo detuvo la Guardia Nacional.

“Cuando Gabriel ingresa a la cárcel, el médico de allá lo revisa porque Gabriel y seguía con fiebre alta y este médico de la cárcel solicitó tratamiento médico dos veces, fue por un mes”, denunció el familiar del adolescente que prefirió mantener su identidad bajo anonimato por seguridad.

El familiar del adolescente hizo llegar a este medio los récipes médicos que recibió la familia después de que Gabriel fue detenido, pues necesitaba tratarse por una infección pulmonar. Según el testimonio del pariente del adolescente, el primer tratamiento se solicitó el 13 de enero y el récipe indicaba que se debía llevar al lugar de reclusión tres medicamentos para tratar esta infección.

Primer tratamiento médico solicitado a la familia de Gabriel Rodríguez por el médico del centro de reclusión dos días después de ser detenido

Posteriormente, el 10 de febrero el médico especialista del Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, conocido como “El Manzano”, donde está recluido el adolescente, volvió a prescribir un nuevo tratamiento para la infección que el adolescente seguía presentando.

Segundo tratamiento solicitado a los familiares de Gabriel Rodríguez para tratar una infección pulmonar

Las afirmaciones del médico forense no coinciden con los récipes médicos que recibió la familia del adolescente por parte del especialista de El Manzano.

“Denuncio la contrariedad de ese médico forense de hoy que se presentó, porque dijo lo incorrecto”, insistió el familiar del muchacho.

Un GNB que acude a tribunales sin cédula de identidad

Otra de las irregularidades evidenciadas en el juicio de Gabriel Rodríguez es que uno de los efectivos de la GNB citados a declarar no ha podido hacerlo porque, según lo que alega el uniformado, no tiene cédula de identidad. Esta situación se ha venido presentando desde el 30 de mayo y, a la fecha, el funcionario no ha declarado, lo cual sigue retrasando el juicio.

El pase a juicio se ordenó el 17 de febrero y desde entonces se han realizado siete audiencias. Otras tres no pudieron ser efectuadas por los días no laborables decretados por la administración de Nicolás Maduro y el asueto de Semana Santa.

Por toda esta situación, “Gabriel está devastado”, dice su familiar, quien agregó que, aunque en El Manzano generalmente permiten las visitas de algún familiar el día de cumpleaños de algún detenido, al adolescente se la negaron a última hora. Sus 17 años los cumplió el pasado 19 de junio en prisión. Sin su familia ni sus amigos. “Esto es como un ensañamiento”, denunció el pariente del adolescente.

La situación de los DDHH “ha empeorado”

La última actualización del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela reveló que la situación con los derechos humanos “ha empeorado”.

Entre los principales hallazgos, la organización documentó 32 víctimas de tortura y malos tratos, incluidos 15 adolescentes, tras la represión postelectoral en Venezuela.

En el informe, también se alertó que todas las personas detenidas vinculadas al contexto electoral fueron acusadas de delitos de terrorismo y otros cargos conexos.

“El ACNUDH observó con preocupación el aumento de la aplicación de la legislación antiterrorista, que contiene delitos que no se ajustan al principio de legalidad y seguridad jurídica, y el uso generalizado de tribunales especiales contra el terrorismo, incluso para adolescentes”, precisó el reporte.

Instan al Estado a proteger la integridad de los adolescentes detenidos

Además de Gabriel Rodríguez, otros tres adolescentes siguen tras las rejas como consecuencia de la represión poselectoral en Venezuela. Los demás menores de edad son Ángel González, Abraham Rivero y Luisneidel Zúñiga, todos detenidos desde el año pasado en el estado La Guaira.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón exigió este miércoles, 2 de julio, la liberación inmediata de los cuatro adolescentes. “La privación de libertad de estos jóvenes representa una grave vulneración de sus derechos fundamentales, consagrados en la legislación nacional e internacional”, denunció la ONG.

Para la organización, estas acciones “solo agravan la injusticia y profundiza la crisis de derechos humanos que enfrentamos”. Ante eso, recordaron a las autoridades que tienen el deber de “garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y, sobre todo, proteger la integridad física y emocional de estos menores”.

Ángel González, Abraham Rivero, Gabriel Rodríguez y Luisneidel Zúñiga son cuatro adolescentes que hoy se encuentran detenidos injustamente. Exigimos su liberación inmediata.



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país