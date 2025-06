“No pensó pasar un cumpleaños encerrado”: Gabriel Rodríguez cumple 17 años en una prisión injusta

Gabriel Rodríguez cumple 17 años este jueves, 19 de junio, pero no lo podrá celebrar en casa con su familia, pues desde el 9 de enero de 2025 fue detenido arbitrariamente en Cabudare, estado Lara, cuando iba hacia un ambulatorio porque tenía fiebre alta. “Está afligido porque no pensó pasar un cumpleaños encerrado”, contó su familiar.

El adolescente se encuentra en etapa de juicio y ha pasado por cinco audiencias desde la apertura del mismo. La última audiencia fue el martes 17 de junio en la que, según su tía, no llamaron a los órganos de pruebas. Fue el pasado 30 de mayo que se presentaron seis órganos de pruebas pero uno de los guardias no pudo testificar por no tener la cédula de identidad.

“En la audiencia del 5 de junio volvió a ir al guardia pero la juez no lo dejó testificar porque no tiene cédula y con copias no puede hacer la declaración. Y en la audiencia de ayer (17 de junio) más que todo fue derecho a palabra a Gabriel para que una vez más diga que es inocente”, relató su tía a Runrun.es.

Gabriel Rodríguez no solo está atravesando un proceso doloroso al no poder terminar su quinto año de bachillerato con sus compañeros de clases, quienes el 6 de junio se tomaron la foto grupal de graduación y él no pudo asistir, sino que además no se ha sentido bien de salud. Según su tía, él ha tenido malestares pero no pude ser visto por el médico porque “tenía que estar anotado en una lista”.



El Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló que este es “otro cumpleaños en prisión siendo adolescente, víctima de un sistema que encierra la juventud y la esperanza (…) Exigimos su liberación inmediata. ¡Los sueños de un adolescente no pueden quedar atrapados tras las rejas!”.

Detenido solo por la ropa que llevaba puesta

Gabriel Rodríguez fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y estos lo calificaron como un “guarimbero” solo porque estaba vestido con una bermuda y un suéter.

“Él simplemente estaba llegando al ambulatorio porque estaba enfermo, dicen que tenía pinta de guarimbero por estar vestido con ropa deportiva. Ser deportista o querer vestirse como lo que él lleva en su alma, que es la de un atleta, eso no te hace un guarimbero”, declaró a este medio un familiar del adolescente en abril.

Desde niño, el adolescente ha destacado en distintas disciplinas deportivas: natación, fútbol y especialmente béisbol, donde ha recibido reconocimientos como “champion pitcher” en torneos de los Criollitos. En el ámbito académico, siempre ha estado en el cuadro de honor. Al momento de ser detenido cursaba quinto año de bachillerato y su promedio rondaba los 18 puntos.

Actualmente, Gabriel Rodríguez está recluido Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, conocido como “El Manzano”. Es uno de los cuatro adolescentes que siguen privados de libertad tras las elecciones presidenciales y la represión poselectoral.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.