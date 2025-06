¿Cómo reconocer a un influenciador negativo en redes y qué acciones tomar?

No todo lo que brilla es oro, y en redes sociales, este dicho cobra mayor relevancia: tener cientos de miles de seguidores no asegura que el contenido ni que el “influenciador” sean positivos. Esa fue una de las principales advertencias del psiquiatra y psicoterapeuta venezolano Luis Madrid Peroza, experto en trastornos afectivos, durante live en Instagram el pasado 18 de junio moderado por la también psiquiatra Yolirma Vaccaro, miembro de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. El tema de la conversación fue justamente el impacto del influenciador negativo en la salud mental, especialmente en los más jóvenes.

Ambos especialistas ofrecieron claves para identificar a los influenciadores negativos, el contenido dañino que promueven, cómo protegerse del “vínculo tóxico” que se crea con estos personajes y cómo fomentar una relación más consciente y saludable con las redes sociales.

Antes de entrar en materia, Madrid explicó que los considerados “influenciadores” en redes sociales tienen un gran volumen de seguidores, así como la capacidad de influir en otros, “en su forma de pensar, actuar, sentirse o tomar decisiones con el simple hecho de dar opiniones”.

Pero algunos de ellos utilizan ese poder de influencia y visibilidad de manera negativa, y transmiten mensajes, actitudes o conductas perjudiciales para la audiencia o la sociedad. Pueden promover desde estereotipos y violencia simbólica, hasta misoginia, racismo, discriminación, consumo de drogas, trastornos alimenticios, desinformar sobre la salud física y mental y difundir teorías conspiranoicas y anticientíficas.

Algunos de influenciadores negativos recurren a filtros, cirugías o estilos de vida inalcanzables para atraer por su imagen, mientras venden productos, servicios o ideologías.

La “catatimia” a la que se refiere el médico es un término que se utiliza en psiquiatría para describir cómo las emociones pueden distorsionar la forma en que pensamos o interpretamos la realidad. Dicho de otro modo, cuando una persona tiene una emoción muy fuerte (como miedo, enamoramiento, ira o admiración), esa emoción puede influir tanto en su pensamiento que ya no ve las cosas con objetividad o claridad.

Madrid recordó que estos influenciadores negativos siempre han existido en la historia y han apelado a estas mismas estrategias, que hoy se hacen más evidentes por la existencia de las redes sociales. Recordó el caso de Adolf Hitler, político, militar y dictador alemán.

“Él fue un influencer de su época, ¿cuánta gente no hizo lo que hizo pensando que realmente había que crear una raza aria? Eso lo hace un influencer negativo, te convence desde lo emocional y tu actúas automáticamente”, advirtió.

Madrid y Vaccaro enumeraron señales claras de alerta para identificar a este tipo de generadores de contenidos negativos en redes sociales.

El psiquiatra y psicoterapeuta venezolano también destacó que es prudente dudar en redes sociales “de todo aquel que quiera influir en tu conocimiento, saber, emocionalidad y decisiones cuando su contenido está basado en destruir otros lineamientos“.

Como contraparte de los líderes negativos en las redes sociales, los influenciadores positivos promueven valores saludables, fomentan respeto, empatía, inclusión, pensamiento crítico, así como también la defensa de la salud mental, conciencia ambiental y su contenido llega a ser inspiracional.

Otra diferencia fundamental respecto a los influenciadores negativos es que los positivos “actúan con coherencia, muestran humanidad y autenticidad“.

“cuando es positivo hay una coherencia entre lo que dicen y hacen y no cambian de postura por moda ni por conveniencia económica. Pueden tener un juicio crítico y corregir, no se muestran rígidos ni imponentes ante el público. Inspiran acciones positivas consigo mismo y otras personas, son transparentes con su audiencia, promocionan productos y servicio con responsabilidad y no manipulan ni venden soluciones mágicas”, detalló el médico psiquiatra.