La salud mental en Venezuela también padece hasta el final

Si ya las cosas no venían bien con la salud mental en Venezuela después de la prolongada crisis económica, política y social más la pandemia por el COVID-19, los resultados de las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio marcaron un antes y un después en las emociones de todos los venezolanos.

Rabia, tristeza, frustración, desesperanza y miedo son parte de esa montaña rusa de emociones que han experimentado los venezolanos dentro y fuera del país después del anuncio de Elvis Amoroso dando como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro. Al igual que le ocurre a la protagonista de la película Intensamente, las emociones vienen en combo y las contenciones afectivas se debilitaron por la desconfianza y el miedo inducido desde el poder.

Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Desde el año 1992, la Federación Mundial para la Salud Mental tomó la fecha para generar conciencia y difundir información de valor a nivel global sobre este tema. A propósito de este día, Runrun.es consultó con dos psicólogos y varios venezolanos para conocer los efectos en la salud mental tras meses convulsos luego del resultado electoral y el clima de miedo y persecución que se instaló en el país.

Después de que el Consejo Nacional Electoral anunció que Nicolás Maduro resultó electo para el nuevo período presidencial, César Gómez, en un segundo, pasó de la esperanza a la rabia.

“Siento mucha rabia, yo no voto más nunca, no pierdo más mi tiempo. Aquí todo el mundo sabe lo que pasó y quién ganó las elecciones. Lamentablemente, ya soy de la tercera edad y no tengo ni la fuerza ni el dinero para emigrar, pero si tuviera 15 años menos lo haría sin pensarlo porque esto no va a cambiar”, expresó.