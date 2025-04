281 actores políticos, periodistas y activistas de DDHH arrestados por el Estado venezolano desde el #28J

#AlbertoTrentini è rinchiuso in isolamento in una cella 2×2 m nel carcere El Rodeo I, a 30 km da Caracas, con l’accusa di aver cospirato contro Maduro.

La mamma sottolinea che la PdC Meloni non le ha ancora risposto e che non ha mai pronunciato il nome di Alberto pubblicamente. pic.twitter.com/Lw4TckLrw2