EnchufaDÍN | Felicita a Alejandro Puglia por su nuevo cargo

Alejandro Puglia es un especialista en finanzas e inversiones que en julio de 2026 fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), organismo encargado de promover inversiones y acompañar proyectos estratégicos del Estado venezolano.

Antes de llegar a la administración pública, Puglia desarrolló parte de su carrera en el sector financiero internacional. Su perfil profesional incluye experiencia en consultoría financiera en Nueva York y formación académica en negocios e inversiones.

Es licenciado en Finanzas por la Universidad Internacional de la Florida y cuenta con un Master of Business Administration (MBA) de la Universidad de Yale. Su trayectoria laboral lo llevó a ocupar cargos en firmas vinculadas al mundo financiero estadounidense antes de regresar al ámbito público venezolano.

Su paso por la política comenzó como director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2017, durante el período en que el Parlamento estaba bajo control opositor. Posteriormente, ocupó el cargo de director en Acción Democrática entre 2017 y 2019.

En septiembre de 2016 fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante la denominada “Toma de Caracas”, luego de utilizar un dron para registrar imágenes de la manifestación opositora. Permaneció 55 días privado de libertad y fue liberado posteriormente bajo medidas cautelares. Su defensa afirmó que la detención era ilegal.

Años después, Puglia pasó a formar parte de la estructura económica del Ejecutivo venezolano, pero no fue hasta 2026 que ingresó al Centro Internacional de Inversión Productiva como asesor, luego asumió la vicepresidencia y finalmente fue nombrado presidente de la institución. Ahora estará al frente del organismo encargado de atraer capitales, impulsar alianzas económicas y promover inversiones en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.