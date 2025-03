El salario mínimo cumplió tres años de parálisis

Guillermo Martínez tiene 64 años y todos los días se levanta a las cinco de la mañana para ir a su trabajo, una empresa de transporte de alimentos en la cual ya lleva cinco años. Guillermo sabe que el salario que gana (130 bolívares), no le alcanza para satisfacer sus necesidades más básicas; pero aún así sale a la calle a “jugársela” porque dice que en la casa “no se consigue la comida”.

Guillermo vive con su esposa en el barrio Julián Blanco, en Petare, municipio Sucre del estado Miranda. Recordó que lleva tres años con el mismo salario y aunque recibe una bonificación especial en dólares, aseguró que eso “no le sirve de nada” porque no incide en sus prestaciones sociales ni contribuye en nada para asegurar su vejez.

“Ese sueldo de 130 bolívares no alcanza ni para una harina Pan. No sé cómo hacen los adultos mayores que ya no pueden trabajar y además tienen que tomar medicinas para la tensión y otras enfermedades. Es inhumano que tengamos ya tres años cobrando lo mismo y, cada día que pasa, la cifra se devalúa más”, manifestó.