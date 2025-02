Canonización de José Gregorio llega en momentos de estigmatización al venezolano

El pueblo de Venezuela amaneció de plácemes este martes 25 de febrero con la noticia de que el Papa Francisco aprobó el decreto para la canonización del beato José Gregorio Hernández. Finalmente, los venezolanos tendrán a su primer santo en la figura del denominado “médico de los pobres”.

En medio de su convalecencia y estado crítico por una neumonía bilateral en el Hospital Gemelli de Roma, el Sumo Pontífice dio luz verde para que José Gregorio llegase a los altares de las iglesias católicas fuera y dentro de Venezuela.

El sacerdote Leonardo Marius, curador de la exposición “El médico del pueblo” y párroco de la iglesia Santo Domingo de Guzmán de Los Samanes dijo a Runrun.es que la devoción a José Gregorio Hernández pasó de ser algo local a un asunto universal.

“Cuando se es santo hay dos formas de alcanzar la santidad, la más común es con un segundo milagro. A José Gregorio Hernández se le da por una alternativa que se llama devoción universal, lo canonizan porque trascendió las fronteras de Venezuela. Un santo es alguien a quien la iglesia universal reconoce y no está solo en el cielo, sino que es un intercesor para cualquiera que lo solicite. Ahora, en cualquier parte del mundo, pueden celebrar su fiesta que es el 26 de octubre, en cualquier iglesia del mundo lo pueden venerar”, explicó-

La obra y entrega a Dios de José Gregorio Hernández ha logrado que miles de devotos le rindan pleitesía desde su muerte, a la temprana edad de 54 anos en Caracas, víctima de un arrollamiento vehicular y una posterior fractura de cráneo.

Proveniente de una modesta familia en Isnotú, estado Trujillo, el nacido el 26 de octubre de 1864 mostró desde temprana edad empatía con las penurias de los más necesitados y por eso pensó inicialmente en estudiar abogacía, sin embargo, su padre lo convenció para que entrara en la escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con tan solo 17 años.

JGH se graduó de médico luego de seis años de haber iniciado la carrera en junio de 1888 con calificaciones sobresalientes. Fue el mejor de su promoción, e inmediatamente se trasladó a su pueblo natal, donde montó un consultorio para atender a sus coterráneos, especialmente, a aquellos que no tenían para pagar la consulta.

Antes de partir a Trujillo, Santos Dominici, rector de la UCV en ese entonces, le ofreció ayuda económica para abrir un consultorio en Caracas.

“En Isnotú no hay médicos y mi puesto está allí, allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de la gente humilde de nuestra tierra. Ahora que soy médico, me doy cuenta que mi puesto está allí entre los míos”, dijo José Gregorio Hernández en esa época.