“La vida se detuvo el día que se llevaron a mi hijo”

/ RunRunes

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

El día que Ángel desapareció -ante los ojos de su hermanito-, él lo estaba cuidando. Al niño, de 16 años, lo fueron a buscar a la puerta de su casa, en el barrio El Tamarindo, de El Valle, y se lo llevaron. Lo acusaron de robar una moto Bera, a pesar de que su familia había reportado, la noche antes, que el medio de transporte estaba estacionado y no sabían a quién pertenecía.

A Ángel se lo llevan, sin una orden de aprehensión, el 31 de julio y lo acusaron de haber sido parte del saqueo al concesionario de motos Bera en El Valle, el cual ocurrió en la madrugada del 30. Al menor se le están imputando cuatro cargos: terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y hurto calificado.

“Él es todo para mí”, dice su madre. Nérida, de 39 años, tiene dos hijos: Ángel y Gael, de casi dos años de edad. Cuando no estaba en la escuela, Ángel ayudaba a su mamá cuidando a su hermano y cumplía un rol importante en las labores de la casa.

Lo describe como tranquilo, estudioso y sin ningún tipo de malicia. “Él es un niño que está dispuesto a salir adelante. Ángel es un chamo que solo quiere estudiar”.

Una travesía

Antes de llegar a la Casa de Justicia 431, ubicada en El Cementerio, el menor pasó por varios centros de detención. Primero estuvo detenido en Jardines de El Valle. Después lo pasaron al Comando Policial Nacional de Maripérez.

El trayecto de Ramírez continuó. Lo trasladaron a la unidad de la Policía Nacional Zona 7, en Boleíta y llegó al Centro de Menores de Coche, pero a los pocos días, el 15 de septiembre, lo trasladaron a El Cementerio.

“En Coche, el centro se estaba mojando mucho y no estaba en condición para tenerlos ahí. Por eso es que lo cambian a la Casa de Justicia”, explica su mamá.

Según La ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), los menores de edad deben ser detenidos en centro de menores. En el artículo 549, se establece lo siguiente: “Los adolescentes deben estar siempre separados de los adultos cuando estén en prisión preventiva o cumpliendo sanción privativa de libertad”.

Ángel le cuenta a su mamá que en uno de los centros recibieron maltrato por parte de los funcionarios y que, incluso, los otros detenidos intentaban cuidarlos. “Él me dijo que no lo maltrataron, pero sí veía cómo golpeaban a otros niños de su edad y eso lo afectó muchísimo”, explica su madre.

Nérida afirma que cuando llegó a Coche, su hijo tenía días sin bañarse y se veía muy triste. En esos días, no dejaba de rezarle a Dios y, tenía la corazonada de que no pasaría tantos días encerrado.

71 días en prisión

Después de 71 días en prisión, Ángel está perdiendo las esperanzas. Hace pocos días, tenía que iniciar su sexto año de Contabilidad en la Escuela Técnica Robinsoniana Juan España, de El Valle, y no puede dejar de pensar en eso.

“Mamá, ¿cuánto tiempo pasaré aquí?”, le pregunta en cada visita. Nérida manifiesta que su hijo está cada día más deprimido. “Él está deprimido. A veces, a su tía y a mí nos cuesta subirle el ánimo, es difícil verlo perder las esperanzas. Yo le digo que estamos haciendo todo lo que podemos”, afirma.

El menor está junto a otros siete jóvenes, dos de ellos cumplieron la mayoría de edad en prisión. En la última visita, del día martes, le dijo a su mamá que antes los sacaban al patio a hacer deporte, pero ya no lo hacen y no deja de pensar.

“Le llevamos un monopolio y se la pasa jugando, pero él lo que quiere es salir”, indica Nérida. En sus tiempos libres, también aprovecha para hacer cartas. Le ha enviado cartas a su prima, a su abuela, que está fuera del país, a su madrina y su hermanito, Gael, no sale de sus pensamientos.

Al igual que el resto de los detenidos en contexto poselectoral, los niños de la Casa de Justicia carecen de ayuda legal. No se les permite defensa privada y la defensora pública no le proporciona ningún tipo de información.

Pese a que la ley indica que los acusados deben conocer de qué se le acusa, este procedimiento fue saltado. Los niños han sido informados por sus padres y no por las autoridades.

Mamá soltera

Nérida, de 39 años, es madre soltera. Se ayuda con su hermana, Marelys, quien también es vocera del movimiento ‘Madres en la Defensa por la Verdad’, un frente que nació después de las detenciones a los menores. También cuenta con familiares que están fuera del país.

“Yo trabajo todo el día, Ángel cuando no estaba en la escuela me ayudaba con mi hijo pequeño y en las tareas del hogar. Cuando le tocaba ir a sus clases, una vecina me cuidaba a Gael. Es difícil pensar que toda la vida se detuvo el día que se llevaron a mi hijo”, expresa.

Se vio en la obligación de introducir sus vacaciones, para poder estar presente en cada visita y buscar los documentos que hagan falta. Asegura que su hijo se ve más flaco y quiere estar en cada visita, además de buscar los documentos que hagan falta. Las madres han entregado dos amparos a las autoridades venezolanas, con la finalidad de que revise los casos y le otorguen la libertad a sus hijos.

Hace dos semanas, se dirigieron al Ministerio Público y no recibieron respuestas, por ello, se aproximaron al Tribunal Supremo de Justicia y, hasta el momento, el silencio continúa presente.

Las madres denunciaron que los primeros días de detención, sus hijos recibieron torturas que nunca imaginaron. Fueron golpeados y maltratados psicológicamente. Incluso, hasta hoy, algunos niños afirman que los custodios no lo dejan en paz.

A algunos, les gritan que su familia no está haciendo nada para ayudarlos y que se quedarán encerrados. Otras veces, les insinúan que saldrán pronto y alimentan sus esperanzas.

Nérida quisiera que su hijo recibiera ayuda psicológica. Siente miedo de que se deprima más y que sus ganas de vivir se debiliten.

“No es justo lo que estamos viviendo. Es duro, muy duro. Yo sé que tengo que seguir para adelante porque él es mi fuerza y tengo que seguir luchando”, expresó.

En los próximos días, se espera que sean llamados para una audiencia preliminar. Las madres temen que ocurra lo mismo que está pasando en Valencia. En esta localidad, a 11 menores le ofrecieron que se declararan culpables a cambio de una pena de seis años y ocho meses, los niños rechazaron la oferta y están en la espera del juicio.