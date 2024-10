“Esto no es vida”: El clamor de las madres de menores detenidos llega hasta el TSJ

Las madres y familiares de los menores y jóvenes detenidos en el contexto poselectoral se presentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas este 3 de octubre e interpusieron un recurso de amparo. En este documento, exigen atención inmediata y una revisión exhaustiva de los casos de los detenidos.

“Este amparo lo que busca es la libertad, la defensa del debido proceso, ya que no contamos con un abogado de confianza ni con la tutela judicial efectiva, que sea por un abogado que de verdad nos brinde el apoyo que necesitamos. Ya son 65 días que están detenidos y esto no es vida para nosotras ”, afirmó Marelys Ruiz, representante de los ocho niños detenidos en el Centro de Justicia y Paz 431, ubicado en El Cementerio.

Hace una semana, el Movimiento de Madres por la Verdad, entregó un documento en la Fiscalía General de la República y aún no obtienen respuestas. Por esa razón, decidieron dirigirse al TSJ.

Los familiares afirmaron que no descansarán y acudirán las instancias necesarias. Manifestaron que sienten temor de que sean imputados, mientras gritaban: “Ni terroristas ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes”. Las madres asistieron uniformadas: cada una tenía una camisa blanca con el nombre y fotografía de su hijo.

En la actividad, estaban las representantes de los ocho detenidos en El Cementerio y las madres de los 49 detenidos en el Centro Penal Tocuyito, estado Carabobo, provenientes del estado La Guaira.

Sin informar a sus familiares, Diomer Gómez, a las 09:00 de la noche, fue trasladado a audiencia. Su hermana, Dionexis Gómez, informó que se enteraron pasadas las 10:00 porque el defensor público les notificó.

“El abogado me llama después de que le hicieron la audiencia preliminar. Nosotros no fuimos notificados con antelación, es decir, no estuvimos presentes y es un derecho que se está violando”, dijo.