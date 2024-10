“No nos sirve condenar si no actuamos”: El duro discurso de Almagro sobre crisis política y de DDHH en Venezuela

Este miércoles, 2 de octubre, se llevó a cabo la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, advirtió que “no sirve condenar sino actuamos”, en alusión a la crisis política y de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio.

“No nos sirve condenar la tortura, las desapariciones forzadas y el encarcelamiento de presos políticos sino actuamos para que se haga justicia al respecto”, dijo Almagro en referencia a todo lo que ha ocurrido en el país luego de las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Almagro calificó al proceso electoral como “una serie de las peores cosas que se pueden cometer en todas sus fases”.

Por otro lado, Almagro recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Nicolás Maduro, dirigido por Elvis Amoroso, no presentó en su momento y no ha presentado hasta la fecha ninguna evidencia que sustente el supuesto triunfo de Nicolás Maduro.

