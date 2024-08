Inicio

Afinando las cuerdas de Juan Carlos Delpino en su declaración sobre las presidenciales

El reconocimiento de Delpino de no haber estado en la sala de totalizaciones puede generar suspicacia, pues al no estar presente en ese momento, como él mismo lo dice, carece de evidencias que respalden los resultados anunciados. No tiene cómo certificarlos, pero tampoco tiene los medios para refutarlos

Redacción Runrun.es

El gran ausente durante la presentación de resultados de las elecciones presidenciales y la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo, el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, reapareció tras casi cumplirse un mes de los comicios, cuyos días posteriores estuvieron marcados por una crisis política, represión y rechazo de la oposición por unos boletines que dieron como ganador al candidato del PSUV.

En un comunicado que publicó en la madrugada de este lunes, 26 de agosto, en su cuenta de X (antes Twitter), Delpino manifestó las irregularidades que encontró antes, durante y después del proceso electoral.

Entre sus consideraciones, el rector principal del CNE expuso también los desafíos previos y posteriores al día de la elección, los cuales “derivaron en una pérdida de confianza en la integridad del proceso y en los resultados anunciados”.

Dijo lo que ya todos sabían

Juan Carlos Delpino presentó sus argumentos sobre las fallas en las que incurrió el Poder Electoral durante todo el proceso comicial. Había mucha expectativa sobre lo que sería su pronunciamiento, pero prácticamente, todas sus denuncias ya habían sido reportadas antes por la oposición y organismos internacionales.

A continuación se analizan las consideraciones del rector, lo que implican y qué faltó por decir en cada una de ellas:

Participación e incidencias

Las cifras que menciona Delpino van en concordancia con las que presentó el CNE en su segundo boletín, el pasado viernes 2 de agosto, cuando el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, detalló que se registró una participación del 59,97% del padrón electoral. Esa cifra fue reseñada también por el Panel de Expertos de las Naciones Unidas en un informe que divulgó sobre el proceso electoral.

Por su parte, el Comando Con Vzla, liderado por la opositora María Corina Machado, divulgó una página web cuyos resultados actualizados hasta el 5 de agosto reflejaban una participación del 60,08%.

Desalojo de testigos de los centros de votación

En cuanto al desalojo de los testigos que menciona Delpino, hay que recordar que el artículo 143 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece que tanto miembros de mesa como testigos electorales “están obligados a firmar el Acta de Escrutinio, y en caso de inconformidad con su contenido, lo harán constar en la casilla de observaciones del acta”

Si algún miembro o testigo se negase a firmar el acta o no estuviese presente al momento de ser levantada, los demás miembros de la Mesa Electoral y testigos presentes dejarán constancia de ello, y el acta se tendrá como válida. “La distribución de las actas emitidas en el escrutinio se hará de conformidad con lo previsto en el Reglamento dictado por el Consejo Nacional Electoral”, añade el artículo.

El informe del Centro Carter documentó restricciones en el acceso a centros de votación para observadores nacionales y, sobre todo, testigos de partidos políticos, “mecanismos de eventual presión sobre el electorado e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades”.

La oposición también había notificado estos incidentes, que fueron la razón por la que no lograron recabar el 100% de las actas, pero sí 84%, suficientes para asegurar que la victoria de Edmundo González Urrutia fue por un amplio margen. La tumultuosa noche del 28 de julio Omar Barboza, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), hacía a las 11:00 p.m. un llamado al CNE a “no dar un paso en falso” y a esperar que se contaran todos los votos y tener todas las actas antes de emitir un primer boletín.

Barboza afirmaba que, para ese momento, la coalición opositora contaba con un 30 % de las actas electorales; “No nos han permitido tener el resto. Esperemos con calma que cada una de las partes esté segura de lo que tiene en la mano”.

Interrupción de la transmisión de resultados

Delpino hace mención a esta irregularidad que ya había sido alertada por el Panel de Expertos de la ONU, grupo que denunció que la transmisión electrónica de resultados funcionó bien inicialmente, pero se detuvo bruscamente en las horas posteriores al cierre de las mesas de votación, sin que se proporcionara información o explicación alguna a los candidatos en ese momento, ni al Panel.

En este punto, el rector no explica por qué no alertó el propio día de la elección o en las horas siguientes sobre una irregularidad que comprometía la emisión de resultados fidedignos.

Ciberataque

Al momento de anunciar los resultados, Elvis Amoroso declaró que un “ciberataque terrorista” había afectado la transmisión y había causado un retraso en el proceso de tabulación. Sin embargo, el CNE pospuso y posteriormente canceló tres auditorías poselectorales clave, incluyendo una sobre el sistema de comunicación que podría haber arrojado luces sobre la ocurrencia de ataques externos contra la infraestructura de transmisión.

No acudió a la sala de totalizaciones

El reconocimiento de Delpino de no haber estado en la sala de totalizaciones puede generar suspicacia, pues al no estar presente en ese momento, como él mismo lo dice, carece de evidencias que respalden los resultados anunciados. No tiene cómo certificarlos, pero tampoco tiene los medios para refutarlos.

Delpino tampoco explica las razones por las cuales tomó la decisión de no estar presente en una etapa crucial del proceso, vistas las irregularidades que denunció antes sobre la interrupción de las transmisión y las acciones contra testigos electorales. Tampoco reveló si hubo presiones para que no subiera a la sala.

Sobre este tema el excandidato de Centrados, Enrique Márquez, aseguró a pocos días de las presidenciales que los datos del primer boletín anunciados por el CNE no se imprimieron en la sala de totalización.

“Nuestro testigo era el profesor Robert Rodríguez y se le negó el acceso a la junta para presenciar los actos electorales de la junta. Pero pudimos colocar una ingeniero muy valiosa en la sala de totalización. El reporte que nos da es que en la sala de totalización no se imprimió el boletín número uno, no fue allí, que es donde se tiene que imprimir y en presencia de los testigos”, declaró Márquez el 29 de julio pasado.

Ausencia en acto de proclamación

Según el artículo 153 de la Lopre, el CNE, la Junta Nacional Electoral y las Juntas Electorales correspondientes son quienes proceden a proclamar candidatos “que hubiesen resultado electos o electas de conformidad con el procedimiento de totalización y adjudicación, emitiéndoles las credenciales correspondientes”. Delpino no estuvo en dicho evento.

Pero también, el artículo 33 numeral 6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral establece, entre las competencias del Consejo Nacional Electoral, está el “totalizar, adjudicar, proclamar, con base en las actas de escrutinio, y extender la credencial a la candidata electa o candidato electo a la Presidencia de la República, dentro de los lapsos establecidos en la ley”.

Se desconoce el porqué Delpino esperó casi un mes luego de los comicios para dejar por escrito esta inconformidad respecto al acto de proclamación, que se produjo teniendo como telón de fondo protestas en todo el país.

Elecciones no democráticas

Uno de esos organismos a los que hace referencia Delpino fue el Centro Carter, el único avalado por el CNE para participar como veedor electoral. En su declaración publicada el 30 de julio, la organización consideró: “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.

Por su parte, el Panel de Expertos de la ONU consideró que la publicación del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos “no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas”.

Incumplimiento de publicación de resultados mesa por mesa

El artículo 146 de la Lopre establece que la Junta Nacional Electoral y las Juntas Electorales, estas últimas bajo la supervisión de la primera, “tendrán la obligación de realizar el proceso de totalización en el lapso de 48 horas” –algo que no se cumplió-. “En caso de que las juntas electorales no hubiesen totalizado en el lapso previsto, la Junta Nacional Electoral podrá realizar la totalización” (esta junta la conforman el presidente y vicepresidente del CNE)

También, dicho artículo establece que la totalización “deberá incluir los resultados de todas las actas de escrutinio de la circunscripción respectiva” (tampoco se cumplió).

Delpino no precisa acá con quien estuvo en desacuerdo. ¿Hubo alguna reunión en la que se decidió no publicar los resultados? ¿Le precisaron por qué no lo hacían? ¿Notificó formalmente que no apoyaba esta omisión?

Procedimiento del TSJ

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió el incidente con los resultados de las elecciones presidenciales luego de que el gobernante Nicolás Maduro interpuso un recurso para certificar los resultados emitidos por el CNE.

El máximo tribunal indicó que la Sala certifica de forma “inobjetable el material electoral peritado” y convalidaba “los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República”.

A propósito de la decisión de la Sala Electoral, el abogado y codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, afirmó en un Space realizado en X con Runrun.es, que con esta polémica sentencia el TSJ se refuerza “el patrón de mandar con la inexistencia”.

Delpino dice que no asistió, se presume que a la lectura de la sentencia, pero tampoco especifica si estuvo involucrado de alguna forma con el proceso de peritaje.

Incidencias previas

En los meses previos a la elección presidencial, el rector Juan Carlos Delpino enumeró una serie de “desafíos críticos” que “amenazaban la adecuada conducción del proceso”, por lo cual decidió salvar su voto en reiteradas oportunidades ante las sesiones del directorio del CNE. En varias ocasiones, fijó posición sobre temas polémicos como la exclusión de las tarjetas de varios partidos, falta de reuniones del directorio, obstáculos para que los venezolanos dentro y fuera del país actualizaran sus datos en el registro electoral, ausencia de veedores internacionales en elecciones, entre otros.

Un solista desafinado

Desde semanas previas al 28 de julio, día en que se realizó la elección presidencial cuyos resultados fueron desconocidos por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, las notas de Delpino estuvieron desafinadas con respecto al coro afín a los intereses del poder del resto de los rectores.

Cuando apenas faltaban dos meses para las elecciones presidenciales, Juan Carlos Delpino comenzó a denunciar y criticar las “decisiones unilaterales” del presidente del CNE Elvis Amoroso.

Delpino llegó incluso a pronunciarse en contra de las “acciones excesivas” por parte de los organismos de seguridad del Estado contra activistas políticos, periodistas, transportistas y comerciantes que prestaban su apoyo en los actos de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.