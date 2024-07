El primer boletín no se imprimió en sala de totalización del CNE según Enrique Márquez

Los excandidatos presidenciales a la contienda del 28 de julio fijaron posición sobre el resultado que se dio a conocer sobre el proceso, unos para advertir las irregularidades y exigir verificación de actas y publicación completa de los cómputos y otros para respaldar el polémico resultado del Consejo Nacional Electoral.

Las declaraciones más destacadas fueron las de Enrique Márquez, del partido Centrados, quien denunció que el primer boletín leído por Elvis Amoroso “no se produjo” en la sala de totalización oficial del CNE.

“Nuestro testigo era el profesor Robert Rodríguez y se le negó el acceso a la junta para presenciar los actos electorales de la junta. Pero pudimos colocar una ingeniero muy valiosa en la sala de totalización. El reporte que nos da es que en la sala de totalización no se imprimió el boletín número uno, no fue allí, que es donde se tiene que imprimir y en presencia de los testigos. El boletín cuando se produce se extrae del totalizador oficial del CNE frente a los testigos para que atestigüen, precisamente, que la totalización se hizo de forma correcta. Yo digo hoy claramente que el boletín no se produjo allí, no sé dónde produjo. No sé de dónde sacó el señor Amoroso ese papel en el cual venía contenido el boletín número uno”, explicó quien fuera rector principal del CNE.