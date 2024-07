Inicio

El mundo exige resultados transparentes y entrega de actas en Venezuela

Lucia Pietrini Hace 3 horas

Los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este domingo, 28 de julio, en los que se declaró a Nicolás Maduro como ganador con un supuesto 51,20 % de los votos (5.150.092) y que le otorgaron al candidato opositor Edmundo González Urrutia un 4.445.978 votos no coinciden con los eventos desarrollados durante la jornada electoral y la comunidad internacional tuvo diversas reacciones al respecto.

El gobierno de Estados Unidos afirmó que el anuncio no tuvo credibilidad e hizo un llamado a las autoridades locales para que publiquen las actas.

“Al declarar un ganador sin las actas detalladas por distrito para respaldarlo, los representantes de (Nicolás) Maduro han privado de cualquier credibilidad los supuestos resultados electorales que anunciaron”, dijo en una llamada con periodistas un alto funcionario del país norteamericano, de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

Estados Unidos anunció que pospondrá la toma de decisiones sobre Venezuela, incluida la imposición de nuevas sanciones, hasta que se publiquen todas las actas de votación.

El gobierno canadiense solicitó a las autoridades venezolanas que respeten “la voluntad del pueblo” y publiquen “los resultados detallados” de los centros de votación en las elecciones presidenciales del domingo.

La ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, demanda “a las autoridades venezolanas que respeten la voluntad del pueblo, aseguren la transparencia y publiquen los resultados detallados de todas los centros de votación”, agregó que “el pueblo de Venezuela ha demostrado su compromiso con la restauración de la democracia en su país votando pacíficamente y en gran número”.

Rechazo total

Hubo varios países que plantearon un rechazo total a los resultados y adelantaron que los desconocían

Gabriel Boric, presidente de Chile, fue el primer presidente que exigió total transparencia de las actas y el proceso. “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”. El canciller de Perú, Javier González-Olaechea, condeno las irregularidades y el fraude de parte del gobierno, “El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”.

“Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una ‘elección’ donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera”, manifestó por su parte Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Javier Milei, mandatario de Argentina, pronunció en X que “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”. El gobierno costarricense también repudió la proclamación de Maduro, por considerarla fraudulenta.

Países “a la espera”

Desde México, el presidente Andrés López Obrador declaró: “Nosotros vamos a esperar el resultado, ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos, si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al Gobierno electo por el pueblo de Venezuela”. La oposición de este país exigió a López Obrador que no reconozca la victoria de Maduro si el CNE “confirma la tendencia”.

“El gobierno de México no debe acompañar el fraude electoral realizado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro”, expresó Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, en X.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil siguió esta tendencia y ratificó que aguardará “la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de datos desagregados por mesa de votación, un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado del proceso electoral”.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro se mantiene en silencio. La cancillería expresó en X que exhortaba a Venezuela a “rechazar la violencia, preservar la paz, priorizar el diálogo transparente y garantista de todos los sectores para la búsqueda de acuerdos institucionales y democráticos frente a la actual situación electoral en el país”. El expresidente de Colombia, Iván Duque, criticó el resultado y lo calificó como “fraude electoral”.

Mientras que Santiago Peña, presidente de Paraguay, afirmó que siguió la jornada electoral “con mucha preocupación” y que prefiere ser “prudente y responsable” sobre el reconocimiento de un ganador sin que antes “se verifiquen cada una de las actas”.

Europa

El gobierno británico expresó su preocupación por las acusaciones de graves irregularidades en el recuento y los resultados de las elecciones. “Exigimos la publicación rápida y transparente de resultados completos y detallados para garantizar que reflejen los votos del pueblo venezolano”, expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres.

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó que los resultados “no han sido verificados y no podrán considerarse representativos de la voluntad del pueblo venezolano hasta que se publiquen y verifiquen” e instó al CNE a actuar con transparencia y dar acceso inmediato a las actas de votación y la publicación de los resultados electorales desglosados.

Borrell señaló que, “informes fiables de observadores nacionales e internacionales indican que las elecciones se vieron empañadas por numerosas fallas e irregularidades”.

Organizaciones internacionales

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, solicitó “transparencia total” a las autoridades venezolanas, así como la publicación oportuna de los resultados y un desglose por centros electorales.

Además, los gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana manifestaron su preocupación por el desarrollo de las elecciones. “El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas”. Las naciones solicitaron una reunión urgente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar el proceso electoral en Venezuela, la cual se llevará a cabo este miércoles, 31 de julio.

Quiebre de relaciones

El canciller venezolano Yvan Gil emitió un comunicado en X, donde informó que el gobierno de Nicolás Maduro rompe las relaciones diplomáticas con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. También exigió el retiro de todas las delegaciones diplomáticas de estos países en el territorio.

