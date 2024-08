Inicio

Cabello advierte que Delpino será destituido y convoca a contramarcha el #28Ago

"Al señor apellido Delpino, que es rector principal -del CNE- , que abandonó el cargo, se le aplicarán los procedimientos contemplados en la Constitución. Corresponde a la AN el nombramiento y remoción de los funcionarios, es competencia de la AN", dijo Diosdado Cabello en rueda de prensa

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Diosdado Cabello, primer dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), advirtió que el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos Delpino, sería destituido de su cargo, tras una carta pública en la que denunció “irregularidades” durante los comicios presidenciales del 28 de julio, con lo que, a su juicio, se perdió confianza en la integridad del proceso, así como la veracidad en los resultados anunciados.

“Al señor apellido Delpino, que es rector principal -del CNE- , que abandonó el cargo, se le aplicarán los procedimientos contemplados en la Constitución. Corresponde a la AN el nombramiento y remoción de los funcionarios, es competencia de la AN (…) Yo también sugiero que es un tema del Poder Moral, porque el caballero abandonó su cargo, estaba desaparecido desde hace un mes, se tejieron cualquier cantidad de comentarios, todos decían que el gobierno lo tenía secuestrado, torturado, pero no, el señor era parte de un plan”, dijo Cabello en la rueda de prensa semanal del PSUV.

Este lunes 26 de agosto, a casi un mes de las elecciones y luego de un prolongado silencio, Delpino difundió la misiva en la que puso en tela de juicio la transparencia del proceso celebrado el pasado 28 de julio.

“Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señala la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados”, indicó Delpino, uno de los cinco rectores del CNE en un comunicado publicado en X, a casi un mes de la celebración de los comicios, desde cuando se desconoce su paradero.

Otra contramarcha

En la rueda de prensa, Cabello también a los chavistas a manifestarse en todas las regiones del país este miércoles para celebrar un mes de la reelección del presidente Nicolás Maduro, cuyo triunfo en las urnas no es reconocido por buena parte de la comunidad internacional.

“Primer mes de la gran victoria popular del 28 de julio, y las fuerzas revolucionarias saldrán a la calle para manifestar como lo sabemos hacer los chavistas, con alegría, con emoción, con entusiasmo, en camaradería franca”, dijo Cabello.

“Vamos a marchar el día miércoles en toda Venezuela, a celebrar la victoria y a prepararnos para lo que viene, una revolución que se revisa, que es capaz de reajustar avances, metas, objetivos, para que nuestro pueblo cada día pueda tener más poder”, añadió.

El anuncio de la contramarcha llega, como de costumbre, después de que la oposición llamara previamente a manifestarse el mismo día, pero para reiterar sus denuncias de fraude electoral. La oposición ha pedido llevar a las actividades de protesta las copias de las publicadas en una página web y que, sostiene, confirman el triunfo de Edmundo González Urrutia.