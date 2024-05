Calor extremo deja la mesa servida a la temporada de tormentas

2024 se está enmarcando como un año atípico para el clima en Venezuela: en las principales ciudades del país, como Caracas, los usuarios en redes sociales reportan constantemente una sensación de calor nunca antes percibida. Según los registros del satélite AQUA de la NASA hubo al menos 37 257 focos de calor en el país en los primeros cinco meses y pronostican que el resto del año tendrá lluvias torrenciales sin precedentes debido a que las costas venezolanas tienen un grado centígrado más de lo normal, liberando mayor humedad al aire.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), este 25 de mayo iniciará oficialmente la temporada de lluvias con el acercamiento de la primera Onda Tropical del año en territorio venezolano.

Este 23 de mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó una temporada de lluvias en las costas del Mar Caribe y una temporada de huracanes en el Atlántico por encima de lo normal para este 2024.

Con una probabilidad estadística del 85 %, la NOAA espera que más de 30 ondas tropicales pasen por Venezuela entre el 25 de mayo y el 30 de noviembre. También se espera que para las costas del Mar Caribe, Centroamérica y Norteamérica pasen entre 17 y 25 tormentas con vientos mayores a 62,8 kilómetros por hora.

En Runrun.es ofrecemos un balance de lo que ocurrió a inicios del año y los pronósticos para el periodo La Niña en Venezuela en 5 claves:

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) aseveró en su informe sobre el Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2023, publicado este 9 de mayo, que la región sufrió el aumento de temperaturas promedio «más alto jamás registrado».

El valor promedio regional, según la OMM, se situó en 0,82 grados Celsius (°C) por encima de la media del período 1991-2020. Venezuela, según los datos de la organización internacional Berkeley Earth, tuvo un aumento de 1,3 °C, siendo uno de los 77 países a nivel mundial que tuvo el 2023 como «el año más cálido de su historia».

April 2024 continued the pattern of widespread warmth, including in Canada, Asia, Africa, South America, and the Atlantic.

Only Australia and East Antarctica provided notable exceptions to the current warmth.

5/ pic.twitter.com/y3Uo763790

— Berkeley Earth (@BerkeleyEarth) May 15, 2024