Venezuela sigue #SinLuz a cinco años del apagón nacional - Runrun

El 7 de marzo del 2019 ocurrió un gran apagón en Venezuela que dejó #SinLuz a prácticamente todo el territorio nacional entre cinco y siete días continuos. Esto se repitió los días 25 y 29 de marzo y 9 de abril de ese mismo año.

Pese a las declaraciones de un supuesto “saboteo” y la denuncia de Nicolás Maduro de la orquestación de la falla desde Estados Unidos, las deficiencias del servicio eléctrico nacional y la etiqueta #SinLuz permanecen y se intensifican cinco años después.

observatorio digital ProBox, en los últimos cinco años, la red social X (antes Twitter) se ha posicionado la etiqueta #SinLuz, la cual acumula más de 400 mil mensajes con denuncias y reportes de fallas en el servicio eléctrico; así como tendencias sobre la falta de combustible, las fallas de internet y la escasez de agua. De acuerdo con una publicación del, en los últimos cinco años, la red social X (antes Twitter) se ha posicionado la etiqueta #SinLuz, la cual acumula más de 400 mil mensajes con denuncias y reportes de fallas en el servicio eléctrico; así como tendencias sobre la falta de combustible, las fallas de internet y la escasez de agua.

El año 2023 fue el periodo en que los apagones o cortes eléctricos sobrepasaron las quejas ciudadanas y demandas por agua potable.

Datos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) documentaron 1.060 eventos o incidencias sobre el funcionamiento de servicios domiciliarios entre septiembre y noviembre del año pasado.

Un equipo se encargó de realizar una búsqueda y verificación de datos durante 90 días, a través del monitoreo de medios, tendencias en redes sociales y denuncias ciudadanas. La estadística apunta a que diariamente se produjeron en el país más de 11 eventos o incidencias por día. El suministro eléctrico fue el servicio con el mayor número de eventos con el 46 % de los registros, seguido del agua potable con 27 %.

El monitoreo se realizó en las 12 ciudades con mayor población del país, pero también considera sectores periurbanos o periferias (población en los márgenes de las ciudades que no son considerados rurales): Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barinas, San Cristóbal, Mérida, Barcelona, Ciudad Bolívar, Punto Fijo, Porlamar y San Fernando.

El Estado pide “comprensión” pero ciudadanos sufren las consecuencias

El Ministerio de Energía Eléctrica pide comprensión a los zulianos que arrancaron el 2024 con apagones.

“Con el plan de Borrón y Cuenta Nueva yo lo pago religiosamente, pero igual cortan la luz. Esto es un calvario, y con 39 grados está muy cerca del infierno”, dice Carmen Uzcátegui de 68 años al equipo de la #LupaElectoral, quien pasa hasta seis horas continuas sin electricidad. La situación empeoró en enero de 2024.

Carmen vive en Cabimas y junto a sus vecinos sale al frente de su casa o se sienta en la acera con la esperanza de que el viento nocturno los refresque. A las 12 de la noche se queda a oscuras y la luz regresa con el amanecer.

La señora Uzcátegui trabaja como costurera y requiere de buena iluminación para coser. Vive en zozobra, acompañada por un bombillo recargable que compró para no caerse en medio de la oscuridad.

“El año pasado, 2023, también fue igual. No es solo la luz, es que todo junto colapsa. Porque hubo bajones que dañaron mi máquina de coser, pero tampoco llega agua y debo comprar pipas cada semana para poder limpiar y cocinar. Los venezolanos no tenemos paz porque si no se va la luz, siempre hay algo más: el agua, la gasolina, la basura, los altos costos”, amplía.

Algunos de los resultados del informe publicado en diciembre pasado por el OVSP revelan que, con las excepciones en los días 3, 4 y 11 de noviembre, se documentaron eventos o incidencias relacionadas con la prestación del servicio eléctrico durante 88 días desde el 1 de septiembre hasta 30 de noviembre.

Desde el inicio de 2023 hasta septiembre, el alza de las denuncias de cortes de energía fue casi continuo trimestre a trimestre, y la data en ese período alcanzó el 53,2% del total. Le siguen las quejas por agua potable con 26%, internet con 9,2%, aseo urbano con 7,7% y gas doméstico con 3,6%.

#SinLuz: la tendencia más constante de Venezuela en redes sociales

De acuerdo con datos de ProBox, entre el 01 de enero de 2020 y el 31 de enero de 2024 en Twitter (ahora X) se han posicionado al menos 216 tendencias sobre servicios en Venezuela, acumulando más de un millón de mensajes.

La etiqueta #SinLuz ha liderado la conversación sobre servicios en Venezuela en los últimos cuatro años, siendo tendencia al menos 74 veces y sumando más de 435 mil posts en este periodo.

#SinLuz fue la etiqueta sociopolítica más utilizada en 2021 y mantuvo esta posición hasta el primer semestre de 2022. Sin embargo, la luz no es lo único que escasea en Venezuela. También hay tendencias sobre la falta de combustible, las fallas de internet y la escasez de agua.

Las fallas del servicio eléctrico siguen incrementando en el país y los ciudadanos han utilizado Twitter para protestar digitalmente con la etiqueta #SinLuz, la cual se mantiene dentro de las tendencias de Venezuela en lo que va de 2022 🇻🇪 Esta conversación sigue creciendo ⚡ pic.twitter.com/S6DS7S1yHf — ProBox (@ProBoxVE) April 25, 2022

Pese a que el oficialismo utiliza sus “tropas tuiteras” para desviar la atención o para imponer narrativas que ignoran por completo las exigencias de los venezolanos, los ciudadanos llevan la batuta en la protesta digital por servicios públicos y básicos en Venezuela, posicionando 207 de las 216 tendencias y generando más del 95% de los mensajes al respecto.

El agua tampoco llega

El 93% de los encuestados por el OVSP declaró que recogía, guardaba o compraba agua para consumo, preparación de alimentos y labores de aseo.

Dugleinys Méndez vive en Lagunillas, en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia. En su casa tiene botellones, pipas y otros envases con agua que compra o recoge cuando llueve, porque pasa hasta 150 días sin servicio.

“En esta casa no se desperdicia nada; se rinde hasta la última gota”, sentencia la ama de casa a la #LupaElectoral.

“Apenas 22% de los consultados afirmó tener acceso continuo al agua potable”, indica el OVSP, que además detalla: 27,6% declara que recurre a camiones cisterna para abastecerse con agua cuando no la recibe por tuberías; 23,8% expresó que debe comprar botellones, 13,4% dice que la trae o desplaza desde otros lugares y 13,2% decide esperar por la restitución del servicio.

Además, 86% de las personas debe recurrir a fuentes alternativas debido a las deficiencias en el suministro regular por tubería. 69,1% enfrenta restricciones severas en el acceso al agua potable, con 45,5% que no recibe agua por tubería durante semanas o meses y con 23,6% sin conexión al sistema. Al menos 5% de la población no tiene acceso o no recibe agua.

En picada la percepción pública

En diciembre de 2023 se publicó el informe de la percepción de la población sobre servicios domiciliarios: 76,7% de los encuestados por el OVSP en 12 ciudades percibió negativamente la calidad del servicio eléctrico.

Un 54,7% de los encuestados dijo sufrir fallas eléctricas a diario en noviembre; 72% indicó que registró apagones que duraron entre dos y seis horas, y 74% de los usuarios expresó que las estas han dañado o causado desperfectos en sus equipos y aparatos eléctricos.

Una investigación del Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad determinó que 8 de cada 10 venezolanos consideran que el servicio eléctrico es inestable.

Para Luis Rodríguez, la zona alegre en la que residía se convirtió en una calle fantasma, porque no hay ruidos y las noches se hacen eternas para todos. Vive en el municipio Cabimas, su hijo está operado y debe permanecer en cama. La temperatura le provocó escaras en la piel y no lo ha podido movilizar mucho por los cuidados que necesita

Al servicio de energía eléctrica le sigue el suministro de agua potable, valorado negativamente por 64,9% de los usuarios encuestados durante el último trimestre de 2023.

En TikTok también se habla sobre las fallas de servicios

ProBox realizó una búsqueda de palabras claves en la red social TikTok vinculadas con las fallas de servicios básicos. Esta arrojó cuatro etiquetas principales con mayor cantidad de contenido sobre el tema: #SinLuz, #VzlaSinAgua, #SinGasolina y #ServiciosBasicos.

Se realizó un análisis de los 6 videos principales bajo cada etiqueta, según el motor de búsqueda de TikTok, para un total de 24 videos estudiados que acumulaban 5.804.749 reproducciones, 199.193 “me gusta”, 3.692 comentarios y fueron compartidos al menos 21.908 veces.

A diferencia de la popularidad de #SinLuz en Twitter, los videos con la etiqueta #VzlaSinAgua tuvieron un mayor número de reproducciones en TikTok (2.386.802), seguidos por #SinGasolina (2.336.700).

En épocas electorales aumenta la invisibilización del problema

ProBox realizó una comparación sobre cómo se ve esta disparidad en Twitter (ahora X), entre enero de 2020 y enero de 2024, cuando se cruzan las tendencias y mensajes electorales con las narrativas oficialistas y las que promueven los ciudadanos.

El oficialismo supera con creces ambas conversaciones, pero las tendencias y mensajes electorales también opacan las denuncias de la sociedad civil por fallas de servicios.

Hay 61,90% más tendencias electorales que de servicios posicionadas en Venezuela en los últimos cuatro años, así como 94,09% más tendencias del oficialismo.

ONG, medios independientes y ciudadanos siguen reportando las fallas

Desde noviembre del año 2010, el Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico dejó de difundir información sobre el estado del servicio y el Estado tampoco publica información detallada o amplia sobre las condiciones de la infraestructura de distribución de agua potable en manos de empresas públicas.

La nacionalización de los sectores eléctrico y de telecomunicaciones se materializó hace 16 años, durante el gobierno de Hugo Chávez. La desinversión, tramas de corrupción, falta de inversiones, abandono y retraso tecnológico han avanzado tres lustros después, junto con el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos.

En marzo de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) manifestó “profunda preocupación por la falta de servicio eléctrico y agua potable en Venezuela”.

Además, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil contribuye a retratar y hacer visibles los problemas ciudadanos, sumando a la pluralidad del debate público, a la búsqueda de soluciones y la determinación de responsabilidades.