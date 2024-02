Madurismo ataca el espacio cívico venezolano antes de las presidenciales - Runrun

La persecución y detención de activistas junto a proyectos legislativos e inhabilitaciones políticas, recobran fuerza en el inicio de 2024

Rocío San Miguel no está. Se la llevaron, o más bien la desaparecieron. Desde que se reportó el 9 de febrero que organismos del Estado la retuvieron en el aeropuerto de Maiquetía y que después fue trasladada sin orden judicial, sin abogados, sin debido proceso y sin saber ni siquiera a dónde, los organismos de derechos humanos han alzado la voz para pedir su liberación. Pero no pasa nada. No la dejan ver y su caso se suma ya a la larga lista de denuncias sobre detenciones arbitrarias, inhabilitaciones y violación de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro.

No es algo nuevo, pero sí es algo que se está intensificando. Lo que le está pasando a la reconocida defensora de derechos humanos se enmarca en la reactivación de las amenazas por parte del oficialismo hacia los organismos no gubernamentales y activistas de derechos humanos este 2024, a pesar de estar bajo el ojo público a nivel nacional e internacional por las elecciones presidenciales (que siguen sin cronograma electoral formal).

Lupa Electoral —un proyecto de las organizaciones ProBox, EsPaja.com, Medianálisis, RedesAyuda, Runrun.es, TalCual y El Pitazo— explica en claves la trama de persecución y desinformación que atenta contra la democracia y los derechos humanos de los venezolanos de cara a los comicios de este año.

Realidad vs ficción: #DóndeEstáRocío

60 horas después de la desaparición de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, el fiscal Tarek William Saab informó de su captura “en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada «Brazalete Blanco”. En ese entonces no se divulgó dónde estaba ni qué organismo la custodia o si ha tenido acceso a abogados.

El 10 de febrero, antes de la confirmación de la detención de San Miguel, la sociedad civil inició una campaña en redes bajo la etiqueta #DóndeEstáRocío la cual acumuló más de mil mensajes y se ha mantenido activa por más de cinco días, a pesar de no aparecer entre las tendencias de Venezuela en X.

Según la herramienta de ProBox para analizar esta conversación, 95,9% de los mensajes que se han realizado con esta etiqueta han sido de forma orgánica; es decir, usuarios reales reportando la desaparición de San Miguel y haciendo seguimiento del caso.

El 11 de febrero, grupos de cuentas vinculadas al oficialismo y a redes anónimas promovieron la etiqueta #RocíoNoEsSanta como respuesta a la sociedad civil. Aunque no lograron ser tendencia, produjeron al menos mil mensajes con esta etiqueta, promoviendo la narrativa de que San Miguel era una “traidora de la Patria” detrás del plan para “asesinar a Maduro”.

Destaca que, aunque el 11 de febrero no se sabía dónde estaba recluida San Miguel, mensajes con esta etiqueta ya indicaban que estaba detenida en El Helicoide, información que ofreció el Ministerio Público dos días después de manera oficial, el 13 de febrero.

Dentro de las imputaciones que le dieron a la activista están “traición a la Patria, conspiración, terrorismo y asociación” para delinquir, presuntos delitos que los mensajes de cuentas del oficialismo mencionaron horas antes de la información oficial.

Oficialismo usa las mismas cuentas para difamar distintos casos

Para un mejor entendimiento detrás de #RocíoNoEsSanta y el impulso de narrativas creadas para difamar activistas en Vzla, ProBox realizó un cruce de usuarios que usando esta etiqueta con una lista de otros que promovieron #SonTerroristas posicionada el 22 de enero de 2024 en contra de varios líderes opositores como María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó, entre otros.

Al menos 65 cuentas que realizaron tweets con la etiqueta #RocíoNoEsSanta también participaron previamente en la tendencia de ataque contra líderes opositores.

Ratificando la coordinación entre cuentas del oficialismo radical y de redes anónimas para promover tendencias en contra de activistas y líderes opositores, se realizó un último cruce de usuarios entre las etiquetas #RocíoNoEsSanta y #TarazonaMercenario, también promovida por el oficialismo en 2021 cuando fue detenido Javier Tarazona; este arrojó 18 cuentas en común entre ambas tendencias.

Al hacer el mismo ejercicio con la tendencia #AntidotoFuriaBolivariana, promovida por Diosdado Cabello en su programa “Con el Mazo Dando” el 24 de enero, ProBox encontró al menos 49 cuentas en común que también publicaron mensajes con #RocíoNoEsSanta.

Mientras el Estado venezolano viola los derechos humanos, en paralelo arremete contra las ONG, ya que en medio de la desaparición forzosa de San Miguel, el Fiscal General y otros miembros del gabinete oficialista se dedicaron a cuestionar las exigencias de libertad para la activista y el “descaro” de las ONG por -supuestamente- producir campañas de “descrédito y mentiras” contra el Gobierno de Maduro.

Una muestra de ello es la expulsión de todo el personal de la Oficina del Alto Comisionado de los DDHH de las Naciones Unidas (Oacnudh) del país por órdenes del gabinete madurista este 15 de febrero debido a su pronunciamiento sobre el caso de San Miguel.

Reviviendo la Ley anti-ONG

El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines volvió a la palestra de la mano de Diosdado Cabello a finales de 2023 y fue reforzado por Jorge Rodríguez en enero, con el anuncio del inicio de la consulta pública sobre la misma desde la Asamblea Nacional.

El 27 de enero, una declaración de la delegación de la Plataforma Unitaria opositora para el proceso de negociación brindó un elemento adicional y hasta ahora desconocido. Según el jefe del grupo, Gerardo Blyde, «habíamos conseguido que se congelara» el proyecto de ley en cuestión. Por ello, calificó como «amenaza directa a las ONG» haber «desempolvado» el instrumento.

Ante la iniciativa del proyecto de Ley, se reactivó la alarma y el rechazo en X al respecto que ya existía ante cualquier intento de regularización de las ONG que viole sus principios, teniendo al menos 5 tendencias hablando sobre el tema entre 2022 y enero de 2024.

Y en esas 5 tendencias el Ministerio de Comunicación (MIPPCI) creaba mensajes inorgánicos para opacar las tendencias en redes sociales de denuncia ciudadana.

X (Twitter): plataforma de denuncia

Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, ProBox realizó una búsqueda especializada de palabras claves en X, Facebook e Instagram con una herramienta de escucha social, dividiendo el estudio en dos partes.

La primera abarca términos utilizados por la sociedad civil como #SociedadInhabilitada, ley contra sociedad civil, fiscalización regularización financiamiento ONG, libertad de asociación en venezuela, #LeyAntisociedad, persecución de ONG, ley anti ONG y ley de fiscalización contra ONG.

Bajo estos parámetros se identificó al menos 1.206 menciones de estos términos, teniendo el 18 de enero como el día de mayor actividad, coincidiendo con la protesta ciudadana y la conversación de la Asamblea Nacional (AN) por el inicio de la “consulta popular” sobre el proyecto de ley.

Twitter (X) fue la red social con mayor conversación al respecto, agrupando el 54,31% de las menciones, seguida por Facebook con 28,28% e Instagram con 17,41%. También destacó el uso de palabras asociadas a la consulta de la AN que no estaban incluidas en la búsqueda, incluyendo etiquetas que no han logrado posicionarse como tendencia pero están siendo utilizadas para alertar sobre el proyecto de ley como #JusticiaVE y #AsociarseEsUnDerecho.

Tendencias inorgánicas para la censura

La segunda parte del estudio consistió en buscar las narrativas impulsadas por el oficialismo alrededor de este tema y en las mismas fechas , utilizando palabras claves que abarcan las tendencias promovidas por “Con el Mazo Dando”, programa de Diosdado Cabello: #FuriaBolivarianaActiva, #PuebloEstableDePaz, #JusticiaYVerdad, Furia Bolivariana, #VenezuelaHumanista, #LaPazLeGanaATodo, #PaLoQueSalgaConChavez, Ley regulación y financiamiento ONG, y vandaliza ONG entre el 31 de diciembre de 2023 hasta el 01 de febrero de 2024.

Esta búsqueda arrojó alrededor de 6.717 menciones, destacando el 23 y el 29 de enero como los días de mayor actividad, coincidiendo con los anuncios de la reactivación de la “Furia Bolivariana para defender a la patria”.

A diferencia de la sociedad civil, la mayor parte de la conversación oficialista se realizó en Instagram con 75,99% de las menciones registradas, seguida por Facebook con 17,52% y por último X (Twitter) con 6,49% de las menciones registradas. A pesar de que la conversación se concentró en Instagram, las cuentas que hicieron por sí solas más menciones se encontraron en Facebook y en X, siendo las cuentas de la Gobernación de Guárico, el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, @ElNoEsSublime en X (actualmente suspendida) y Con el Mazo Dando las más activas.

La desinformación como arma principal contra las ONG y activistas

Apenas comenzó enero y durante su primer programa del año, Diosdado Cabello dijo que algunas organizaciones “sí trabajan” pero otras “buscan desestabilizar al gobierno, montan conspiraciones, reciben dinero por escribir mal contra su propio país”. Un año antes había dicho que “o se dedican a la política o se dedican a la labor social”.

Durante la primera consulta pública organizada en el Palacio Federal Legislativo sobre este proyecto de Ley, que fue acompañada por un significativo número de militares uniformados, el diputado Julio García Zerpa (PSUV), dijo que “el 95% de las entidades que participan en el país cumplen con todos los requisitos. La alarma se genera por un pequeño grupo que no lo cumple y quizá no se apega a la ley”.

Para García hay dos tipos de ONG: las que se dedican al trabajo social ”que es la naturaleza por la cual se deben constituir” y las que son un “chaleco” para actividades políticas. Su homólogo, Pedro Infante, primer vicepresidente del parlamento, agregó que “las ONG que no se vinculan en lo político no deben tener preocupación”. Ambas afirmaciones generan preocupación.

Cuando postuló el proyecto, Diosdado Cabello dijo en 2023 que “no existe una ley que regule ese sector”. Sin embargo, esto no es enteramente cierto.

Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, explicó en conversación con el equipo de Lupa Electoral que es grotesco hablar de un “abuso de la libertad de asociación” cuando desde hace al menos siete años para constituir una organización no gubernamental los estatutos no pueden decir “derechos humanos”, “vulnerables” y otros términos que están prohibidos por parte del Estado. Recuerda, además, que todas las asociaciones civiles pasan por un proceso de registro entregando sus estatutos y demás documentación hasta lograr su habilitación, con el marco regulatorio actual.

“Sin esta ley ya hay unas enormes dificultades para constituir una ONG, y es un proceso engorroso y lento. ¿Cómo puede haber un abuso cuando constituirlas es algo casi excepcional?”, se pregunta el abogado.

También disputa que la libertad de asociación en el país no esté suficientemente regulada. “Este proyecto tiene 17 artículos y dos disposiciones transitorias, pero solo el Código Civil, que regula todo lo relativo a esto, tiene 40 artículos. De modo que regula incluso más. En Acceso a la Justicia hemos estudiado que al menos 40 leyes y más de 130 artículos de ley en distintos instrumentos regulan el derecho de asociación. Las normas del Código Civil están desde 1942, y son principios y normas que se han aplicado de manera pacífica y sin necesidad de que tribunales intervengan para interpretar porque están muy bien hechas”.

Daniels apunta un factor adicional: de aprobarse esta ley se impide el ejercicio básico de la libertad de asociación que es un derecho humano, porque impone fines, objetivos, y actividades. “Es una intervención que impide su ejercicio”. afirmó.

Sin sociedad civil no hay datos

El seguimiento a casos judiciales, los procesos contra presos políticos, la cantidad de homicidios, las condiciones de reclusión en penales del país, las desigualdades de ingreso, los problemas de desnutrición, la escasez de medicamentos e insumos médicos y la corrupción, entre muchos otros temas, suelen entrar en la agenda pública gracias al trabajo de distintas organizaciones no gubernamentales.

Todo ello en un país donde la opacidad oficial se ha hecho costumbre. Una investigación de Espaja.com, contabilizó que el 64,22% de 47 documentos oficiales que debieron publicarse entre 2010 y 2022 nunca fueron difundidos.

De ese grupo, 4,9% de los documentos se presentaron a destiempo, reza la investigación titulada Opacidad en Venezuela, una forma de gobernar, realizada con apoyo de Transparencia Venezuela. La investigación encontró que a partir del 2013 comenzó a disminuir la publicación de datos oficiales, mientras que 2016 fue un año crítico en esa materia.

Finalmente, la acusación tan repetida de que las ONG son usadas para lavar dinero y por eso hay que fiscalizarlas es desmontada por el mismo Estado venezolano ante organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la Evaluación Mutua de Marzo 2023, donde afirmó que estos supuestos hechos tienen una ocurrencia muy menor y existen los procedimientos judiciales para investigarlos y aclararlos.

En el informe se expone que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera atribuyó un riesgo alto de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a solo 44 organizaciones sin fines de lucro de 9.960 analizadas (0,4%). “En ese mismo informe queda patente que el Estado no atendió el 60% de las recomendaciones internacionales”, afirma Ali Daniels a Lupa Electoral.

‘Hashtags’ por derechos: así se ven las ONG en Twitter

El viceministro William Castillo dijo en el parlamento que “no puede ser que una ONG se ponga en Twitter a decir que hay que parar un hospital porque falta un insumo, o que se usen ONG para alterar la vida de un hospital o para dañar la prestación del servicio».

Agregó que “se la pasan haciendo informes sobre el Estado, sobre las memorias y cuentas, sobre el presupuesto público -todos documentos que el gobierno censura-, y quienes reciben dinero no le rinden cuenta ni siquiera a sus asociados».

La conversación sobre los derechos humanos en Venezuela ha estado presente en el mundo digital de manera continua, no solo como exigencia sino también como documentación de los distintos casos y fallas del Estado venezolano pero no como lo expresó Castillo. Según los registros de ProBox la sociedad civil en general ha sido el actor que más ha hablado sobre este tema Twitter (ahora X) entre 2020 y enero de 2024, impulsando 291 tendencias al respecto y casi 2 millones de mensajes.

De estas 291 tendencias, 193 han sido promovidas por distintas ONG que suman casi un millón de mensajes entre el 01 de enero de 2020 y el 26 de enero de 2024. aquí los 5 temas principales:

Derechos humanos, 136 tendencias y 680.497 tweets apx.: denunciando detenciones arbitrarias, persecución de activistas, cierres de medios de comunicación, etc. Por ejemplo: #LiberenALos33, #InformarNoEsDelito, #LosDerechosNoSeNegocian, #LiberenActivistasDeFundaRedes. Salud, 23 tendencias y 175.990 tweets apx.: hablando sobre la falta de medicamentos en Venezuela, las fallas del sistema de salud y la falta de vacunas contra la COVID-19 en el auge de la pandemia. Por ejemplo: #DiálisisEnRiesgo, #CrisisHospitalaria, #VacunasYaParaTodos. Servicios, 8 tendencias y 12.792 tweets apx.: reportando fallas en el territorio nacional. Por ejemplo: #TachiraSinElectricidad, #VzlaSinInternet, #MéridaSeApaga. Economía, 5 tendencias y 53.522 tweets apx.: exigiendo mejoras salariales y apoyando la protesta de distintos gremios. Por ejemplo: #PorPensionJustaYDigna, #InsumosySalariosDignos. Política, con 5 tendencias y 32.515 tweets apx.: pidiendo el respeto de leyes existentes en el país y la legalización de otras medidas, como por ejemplo: #ElAvilaSeRespeta y #AbortoLegalYaVzla .

Las narrativas principales promovidas por las ONG se han dedicado casi en su totalidad a visibilizar las violaciones de derechos humanos, documentar las fallas en el sistema de salud nacional, servicios básicos, exigencias económicas y otros temas que afectan a los ciudadanos en general y que suelen ser atendidos por estas organizaciones y no sobre “actividades políticas”.

En un año con elecciones presidenciales en puerta, sin cronograma definido y con el refuerzo de las inhabilitaciones políticas para cerrar aún más la participación ciudadana, la persecución contra los activistas y las ONG se recrudece, aumentando aún más el carácter autoritario del régimen en Venezuela quien, el 15 de febrero de 2024, anunció la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela dando un plazo de 72 horas a sus trabajadores para abandonar el país luego de haber declarado su preocupación por la detención de Rocío San Miguel.

Para más información sobre estos temas puedes buscar la etiqueta #LupaElectoral en redes sociales o seguir las cuentas oficiales de ProBox, RunRunes, El Pitazo, TalCual, Redes Ayuda, Medianálisis y EsPaja.